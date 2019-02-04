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Стали известны место похорон и предварительная причина смерти Децла

14:18 4.02.2019
Стали известны место похорон и предварительная причина смерти Децла
Децл. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Объявлены подробности похорон и прощания с рэпером Децлом.

Церемония прощания состоится 6 февраля 2019 года в 11.00 в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на мать исполнителя Ирину Толмацкую. Похороны после этого пройдут на Пятницком кладбище, где уже упокоились такие известные люди, как поэт Борис Слуцкий, актриса Нина Дорошина, гитарист Иван Смирнов.

Кроме того, объявлена и предварительная причина смерти рэпера – сердечная патология. При этом родные Децла утверждают, что со здоровьем у него проблем никогда не было.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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