Стали известны место похорон и предварительная причина смерти Децла

14:18

Объявлены подробности похорон и прощания с рэпером Децлом.

Церемония прощания состоится 6 февраля 2019 года в 11.00 в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на мать исполнителя Ирину Толмацкую. Похороны после этого пройдут на Пятницком кладбище, где уже упокоились такие известные люди, как поэт Борис Слуцкий, актриса Нина Дорошина, гитарист Иван Смирнов.

Кроме того, объявлена и предварительная причина смерти рэпера – сердечная патология. При этом родные Децла утверждают, что со здоровьем у него проблем никогда не было.

