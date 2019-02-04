Ди-джей Smash взорвет Москву самым необычным электронным концертом

19:28

Популярный российский ди-джей Smash этой весной представит на суд столичной публики свою самую необыкновенную программу!

Symphny Never Sleeps - амбициозный глобальный проект звезды российской электронной сцены ди-джея Смэша, знаменитого шведского дирижера Ульфа Ваденбрандта и компании Новая Русская Классика!

Впервые в истории мировой музыкальной сцены классическая и электронная музыка сольются воедино! Самые яркие хиты танцевальной музыки и лучшие песни Smash приобретут новое прочтение в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония"

Попытки выступления различных ди-джеев в сопровождении симфонического оркестра уже предпринимались. Стоит вспомнить знаменитого Армина Ван Бюрена, отыгравшим подобный сет несколько лет назад. Однако полноценное электронное шоу, со всеми атрибутами, присущими электронной музыке, в сопровождении большого симфонического оркестра еще никем не предпринимались.

«Я очень воодушевлен этим проектом, - говорит Smash. - Это будет во многом экспериментальное шоу, подобного на нашей сцене еще никто никогда не делал! Могу сказать только одно — это будет масштабно!»

«Я очень рад участвовать в проекте Symphny Never Sleeps, - комментирует руководитель Шведского симфонического оркестра, дирижер Ульф Ваденбрандт. - Я уже выступал с несколькими российскими артистами и я счастлив работать с таким талантливым музыкантом, как Smash. Вместе мы произведем настоящий фурор! Этот проект — определенно новая страница музыкальной истории!»

18 апреля в зале Vegas City Hall откроется новая страница современной музыкальной сцены! Неповторимое световое шоу, ставшее визитной карточкой лучших электронных шоу, уникальные сценические технологии и завораживающая игра симфонического оркестра под управлением маэстро Ваденбрандта придадут знакомым трекам уникальное и неповторимое звучание. За диджейским пультом будет весь вечер зажигать Smash, которому компанию составят звезды российской поп-сцены.

Один из лучших и наиболее востребованных оркестров России Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» с огромным успехом выступает в крупнейших концертных залах в России и за рубежом. Это единственный оркестр, который на самом высокопрофессиональном уровне исполняет музыку различных стилей и жанров от классики до рока.

Такого мир еще не видел!