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Максим Фадеев подробно рассказал о серьезных проблемах со слухом

12:33 5.02.2019
Максим Фадеев подробно рассказал о серьезных проблемах со слухом
Максим Фадеев. Фото Владимира Клавихо с сайта max-fadeev.ru
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Продюсер Максим Фадеев в свое время был вынужден отказаться от карьеры сольного певца из-за глухоты.

Тем не менее, осенью прошлого года он дал первый сольный концерт за 25 лет в столичном «Крокусе». «Многие годы пытался научиться не слыша слышать и сегодня я могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте. К сожалению, я не смогу выйти из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование для работы шлема», - рассказывал тогда Фадеев.

Вскоре продюсер попытается повторить то же самое, но на более совершенном уровне на выступлении в Баку. ««Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма, и я суммарно потерял одно ухо, - рассказал Фадеев «СтарХиту». – Поэтому был предложен такой путь: установка датчика на кости головы и по костной проводимости я буду пытаться воспринимать звук. Также будут специальные приборы, которые мне показывают реальную картину слышащего человека. А именно — прибор, который показывает форму песни, длительность и мое местонахождение в ней! Далее прибор, который мне показывает первую долю и темп. И главный датчик, стоящий у меня в кости на голове, мне подсказывает тон песни. Я теперь тренируюсь жить по-новому, по приборам петь для вас. И, конечно, для более уверенного пребывания на сцене, я должен постоянно тренировать себя».
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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05.02.2019, 14:45
Гость: IgS

Макс, при всем уважении Займись греблей на станке и сядь на диету - и уши восстановятся и жизнь наладится.
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