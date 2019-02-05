Максим Фадеев подробно рассказал о серьезных проблемах со слухом

12:33

Продюсер Максим Фадеев в свое время был вынужден отказаться от карьеры сольного певца из-за глухоты.

Тем не менее, осенью прошлого года он дал первый сольный концерт за 25 лет в столичном «Крокусе». «Многие годы пытался научиться не слыша слышать и сегодня я могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте. К сожалению, я не смогу выйти из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование для работы шлема», - рассказывал тогда Фадеев.

Вскоре продюсер попытается повторить то же самое, но на более совершенном уровне на выступлении в Баку. ««Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма, и я суммарно потерял одно ухо, - рассказал Фадеев «СтарХиту». – Поэтому был предложен такой путь: установка датчика на кости головы и по костной проводимости я буду пытаться воспринимать звук. Также будут специальные приборы, которые мне показывают реальную картину слышащего человека. А именно — прибор, который показывает форму песни, длительность и мое местонахождение в ней! Далее прибор, который мне показывает первую долю и темп. И главный датчик, стоящий у меня в кости на голове, мне подсказывает тон песни. Я теперь тренируюсь жить по-новому, по приборам петь для вас. И, конечно, для более уверенного пребывания на сцене, я должен постоянно тренировать себя».

