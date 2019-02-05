Скончался автор музыки к «Андрею Рублеву» Вячеслав Овчинников

13:16

Дирижер и Композитор Вячеслав Овчинников ушел из жизни 4 февраля на 83-м году жизни.

Овчинников появился на свет в Воронеже в 1936 году. Будущий композитор окончил музыкальное училище им. Чайковского и Московскую консерваторию им. Чайковского, был автором нескольких симфоний, сюит и увертюр, которые исполняли Давид и Игорь Ойстрахи, Леонид Коган, Владимир Ашкенази, Олег Каган и другие известные музыканты, сообщает ТАСС.

Кроме того, написал оперы «Маскарад» и «На заре туманной юности», балеты «Суламифь», «Война и мир» и «Песнь Песней» и саундтреки к фильмам «Война и мир», «Иваново детство», «Андрей Рублёв», «Первый учитель», «Дворянское гнездо».

В 1986 году Овчинников получил звание народного артиста РСФСР. Был членом Европейской академии кино и телевидения, членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. Неоднократно возглавлял жюри всесоюзных, всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

