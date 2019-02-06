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Появилась криминальная версия смерти короля соула Дэвида Брауна

14:41 6.02.2019
Появилась криминальная версия смерти короля соула Дэвида Брауна
Стоп-кадр с видео
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Близкие «крестного отца соула» Джеймс Брауна полагают, что певца могли убить.

Минимум 13 человек, знакомых с певцом, потребовали начать расследование, сообщает Lenta.Ru. Среди них и врач Марвин Кроуфорд, подписавший свидетельство о смерти Брауна в больнице Атланты в 2006 году. Доктор признался, что артист скончался слишком скоропостижно. В день, когда это случилось, Кроуфорд порекомендовал провести процедуру вскрытия, но дочь Ямма Браун без объяснения причин запретила это делать.

Журналисты также обратились к другой дочери музыканта — Дине Браун Томас. Они попросили прокомментировать слухи о том, что останки ее отца исчезли из склепа, однако она не стала отвечать на вопрос.

В расследовании также упоминается вторая жена артиста Эдриенн Браун. По официальным данным, она умерла в 1996 году, не сумев восстановиться после пластической операции. При этом ее подруга утверждает, что женщину убили. Отставной офицер полиции, расследовавший дело супруги Брауна, подтвердил, что в клинике Эдриенн ввели смертельную дозу лекарственных препаратов.

Американский соул-певец Джеймс Браун скончался 25 декабря 2006 года. Причиной смерти назвали пневмонию.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире
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