Лидер «Коррозии металла» пойдет под суд за нацистскую атрибутику

13:03

Создатель «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий объявил о своем задержании.

Музыкант сообщил, что его доставили в отдел по борьбе с экстремизмом УФCБ по Восточному округу Москвы. «Меня задержали за выступление в зеленом костюме. Часто у сотрудников правоохранительных органов зеленые и коричневые костюмы с чем-то ассоциируются», — приводит его слова «Ридус».

Рассказывая о своем задержании, Паук сообщил, что к нему «на дачу через забор забрались 20 сотрудников СОБРа и четыре вежливых человечка». Поводом для задержания Паука стал концерт «Коррозии металла», состоявшийся 16 декабря прошлого года в московском клубе Rосk Hоusе. На этом выступлении лидер группы вышел на сцену в костюме, смахивающем на форму солдат вермахта.

В настоящее время против Сергея Троицкого возбуждено административное дело по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Сам музыкант вину не признает, сообщает ТАСС.

Пиар-директор «Коррозии металла» Мария Рунова заявила, что костюм музыканта «не был реконструирован под историческую форму фашистов». «Творческие люди и артисты во время выступления на сцене могут использовать любой костюм. Эта эстетика нравится разным людям, пользуется популярностью у людей разных культур, - добавила она, отметив, что лидер «Коррозии металла» никого не призывал к противоправным действиям».

По словам Паука, дата судебного заседания, на котором будет рассматриваться административное дело в отношении него, должна быть назначена в течение двух-трех дней.

