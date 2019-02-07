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Лидер «Коррозии металла» пойдет под суд за нацистскую атрибутику

13:03 7.02.2019
Лидер «Коррозии Металла» пойдет под суд за нацистскую атрибутику
Сергей Троицкий © KM.RU
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Создатель «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий объявил о своем задержании.

Музыкант сообщил, что его доставили в отдел по борьбе с экстремизмом УФCБ по Восточному округу Москвы. «Меня задержали за выступление в зеленом костюме. Часто у сотрудников правоохранительных органов зеленые и коричневые костюмы с чем-то ассоциируются», — приводит его слова «Ридус».

Рассказывая о своем задержании, Паук сообщил, что к нему «на дачу через забор забрались 20 сотрудников СОБРа и четыре вежливых человечка». Поводом для задержания Паука стал концерт «Коррозии металла», состоявшийся 16 декабря прошлого года в московском клубе Rосk Hоusе. На этом выступлении лидер группы вышел на сцену в костюме, смахивающем на форму солдат вермахта.

В настоящее время против Сергея Троицкого возбуждено административное дело по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Сам музыкант вину не признает, сообщает ТАСС.

Пиар-директор «Коррозии металла» Мария Рунова заявила, что костюм музыканта «не был реконструирован под историческую форму фашистов». «Творческие люди и артисты во время выступления на сцене могут использовать любой костюм. Эта эстетика нравится разным людям, пользуется популярностью у людей разных культур, - добавила она, отметив, что лидер «Коррозии металла» никого не призывал к противоправным действиям».

По словам Паука, дата судебного заседания, на котором будет рассматриваться административное дело в отношении него, должна быть назначена в течение двух-трех дней.
 

Темы: Криминал, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 19:20
Гость: черная форма

нынешних полицаев сильно смахивает на эсэсовскую,почему то никто не возбудился...
07.02.2019, 15:12
Гость: stalker

"...смахивающем на форму солдат вермахта". Что значит "смахивающем" ? Это либо форма солдат Вермахта или нет. Мало ли что на что похоже. Насколько я понял, никакой нацистской символики на задержанном не было. А все остальное из области больной фантазии силовиков. У нас и так законотворцы из ума выжили. Дошло до того, что фотографии времен ВОВ публиковать стало опасным, если на снимке отражены солдаты вермахта, военнослужащие СС или немецкие знамена. Но это же чистой воды история. Почему нынешнее поколение людей не должно знать против кого наши деды и прадеды воевали и под какими знаменами наши враги действовали ? Глупость это. Возьмем ту же свастику. Это чистой воды арийский символ. С санскрита слово свастика переводится как "добро есть" (сва-добро, эсти (ести) - есть). Этот символ хорошо известен в мире и распространен в той же Азии. И ни у кого там он плохих ассоциаций не вызывает. У этого знака не менее 180 значений и к нацистской идеологии ни одно из них отношения не имеет. Сам Гитлер в силу своих убеждений этот знак санскритским именем не называл. Он именовал его "ломаный крест", как это было принято в католической религии еще в начале 20 века. На многих католических храмах Европы этот знак присутствовал в качестве символа веры. И только после войны с легкой руки папы Пия (который в годы войны сотрудничал с нацистами)стал утверждаться миф о том, что нацисты были все как один оккультистами, язычниками и проч.. И с тех пор этот арийский символ стал гоним в Европе.
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