Вася В. («Кирпичи») «Триумф»

Исполнитель: Вася В., Название: «Триумф», Стиль: рэп, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Вообще-то альбом должен был называться «Дружбы Триумф», но Василий Васин резонно посчитал, что краткость в названии – залог успеха. В эпоху, когда все разбегаются по своим норам и стремятся к разобщенности тяга к тотальному объединению весьма похвальна. Рок-музыканты (когда хотят или когда припрет) умеют выступать единым фронтом. Достаточно вспомнить акции типа «Рок против террора» или коллаборации питерской рок- и рэп- тусовки вокруг фигуры Рикошета (например, для записи песни «Комиссар»).

Но большинство этих прецедентов осталось в 80-90х. Васин же убедительно показывает, как это работает на современном этапе. В альбоме давние соратники Василия по питерской хардкор-сцене, вроде Стаса Сытника и Дмитрия «Фео» Порубова мирно уживаются с героями нового времени («Турбина Туриста», «Пионерлагерь Пыльная Радуга» и проч.). И все это ради того, чтобы снизить градус напряженности в обществе и продемонстрировать, как разные по возрасту, духу и убеждениям музыканты приходят к единому знаменателю и проповедуют одни и те же ценности.

Впрочем, «проповедуют» - это сказано громко, поскольку как раз пафоса и назидательности Вася В. сотоварищи стараются избегать. Гипертрофированное самовосхваление здесь постоянно граничит со спасительной самоиронией, а уместные этические постулаты («неизбежна кара, прикроется кормушка, чистая советь – лучшая подружка») самокритично, хотя и несправедливо, именуются «ахинеей». Накал страстей снижается и с помощью других приемов. Скажем, в «Созерцателе» Василий играет резонера, иронически комментирующего его собственные строчки. Раньше такой прием он применял редко да метко – можно вспомнить неканоническую версию «Данилы-блюза» с одного из «фуззовских» сборников.

Что касается гостей альбома, то их вокальные партии зачастую подчеркивают основную идею песни. В этом отношении наиболее показательна антивоенная «Миру Мир», где Всилий по-отечески грозит распоясавшимся паникерам-милитаристам психушкой, Децл зачитывает наивные телеги о неприятии армейской муштры, а Маша Макарова своим журчащим голосом под акустическую гитару поет древнерусские дембельские куплеты в стиле фолк. Гости нигде не перетягивают одеяло на себя. Не происходит это даже в «Синем Шаре», где гранжевые наработки «Пионерлагеря Пыльная Радуга» фактически представляют собой самостоятельную песню, но все же не воспринимаются как инородное тело по отношению к рэпу Василия.

Трудно было тягаться исполнителю и с актером Евгением Цыгановым, который нагнал метафизического ужаса в декламации хармсовского стихотворения в «Посвящении Хармсу». Однако Вася В. уравновесил эту жуть потешным голосовым сообщением поэтессы Стефании Даниловой, а полную версию цыгановского камлания разместил в качестве спрятанного трека на физическом издании «Триумфа». Не пропадать же добротной актерской школе!