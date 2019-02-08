Сергей Лазарев вновь представит Россию на конкурсе «Евровидение»
Популярный певец Сергей Лазарев во второй раз будет представлять Россию на ежегодном международном песенном конкурсе "Евровиедние".
Об этом заявило руководство компании ВГТРК, которая является официальным вещателем "Евровидения" в России. Решение было принято не в результате национального отбора, а исключительно руководством телеканала.
Продюсером конкурсного выступления Лазарева выступит Филипп Киркоров, который помогал исполнителю и во время его предыдущего выступления в 2016 году в Стокгольме. Тогда исполнитель занял третье место в общем зачете.
"Вновь окунуться в атмосферу праздника, в атмосферу музыкального конкурса, вновь представить свою страну, постараться сделать это максимально достойно", - заявил певец в эфире телеканала Россия-24.
Исполнитель пообещал представить публике "абсолютно другого Сергея Лазарева", которого еще не видели в Европе. При этом он отметил, что речь не идет о каком-либо реванше. "Это про музыку. Про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения". Пожелайте мне удачи", - добавил Лазарев.
Конкурс песни "Евровидение" — международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.