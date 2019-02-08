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Сергей Лазарев вновь представит Россию на конкурсе «Евровидение»

07:33 8.02.2019
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев. Фото с сайта eurovision.tv
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Популярный певец Сергей Лазарев во второй раз будет представлять Россию на ежегодном международном песенном конкурсе "Евровиедние".

Об этом заявило руководство компании ВГТРК, которая является официальным вещателем "Евровидения" в России. Решение было принято не в результате национального отбора, а исключительно руководством телеканала.

Продюсером конкурсного выступления Лазарева выступит Филипп Киркоров, который помогал исполнителю и во время его предыдущего выступления в 2016 году в Стокгольме. Тогда исполнитель занял третье место в общем зачете.

"Вновь окунуться в атмосферу праздника, в атмосферу музыкального конкурса, вновь представить свою страну, постараться сделать это максимально достойно", - заявил певец в эфире телеканала Россия-24.

Исполнитель пообещал представить публике "абсолютно другого Сергея Лазарева", которого еще не видели в Европе. При этом он отметил, что речь не идет о каком-либо реванше. "Это про музыку. Про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения". Пожелайте мне удачи", - добавил Лазарев.

Конкурс песни "Евровидение" — международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Темы: Евровидение, Звезды российского шоу-бизнеса, Шоу и представления в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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08.02.2019, 13:22
Гость: ****

Это санкции на отечестаенную музиндустрию.
08.02.2019, 13:05
Гость: его

и так знают и слушаю эту чепуху.
08.02.2019, 13:05
Гость: типично русская фамилия

Лазарев.
Все комментарии (17)
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