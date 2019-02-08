Сергей Лазарев вновь представит Россию на конкурсе «Евровидение»

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Популярный певец Сергей Лазарев во второй раз будет представлять Россию на ежегодном международном песенном конкурсе "Евровиедние".

Об этом заявило руководство компании ВГТРК, которая является официальным вещателем "Евровидения" в России. Решение было принято не в результате национального отбора, а исключительно руководством телеканала.

Продюсером конкурсного выступления Лазарева выступит Филипп Киркоров, который помогал исполнителю и во время его предыдущего выступления в 2016 году в Стокгольме. Тогда исполнитель занял третье место в общем зачете.

"Вновь окунуться в атмосферу праздника, в атмосферу музыкального конкурса, вновь представить свою страну, постараться сделать это максимально достойно", - заявил певец в эфире телеканала Россия-24.

Исполнитель пообещал представить публике "абсолютно другого Сергея Лазарева", которого еще не видели в Европе. При этом он отметил, что речь не идет о каком-либо реванше. "Это про музыку. Про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения". Пожелайте мне удачи", - добавил Лазарев.

Конкурс песни "Евровидение" — международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.