Концерт памяти отца Аркадия Шлыкова, 13 февраля, МАССОЛИТ

22:35

Друзья, о. Аркадий объединил вокруг себя немало людей, оставил по частице в каждом из нас, чтобы мы соединялись

Скоро год, как мы проводили его в вечность, но он рядом.

Давайте встретимся!

В концерте примут участие:

• Юлия Тузова (гр. «Порт Июля»)

• Юлия Теуникова (гр. «КоМПОзит»)

• Павел Федосов

• Дмитрий Николаев (гр. «Летучий Корабль»)

• Максим Липатов (гр. «Беловодье»)

• Алексей Воронин (гр. «Воскресный Клуб»)

• Николай Подорольский и группа «Во Времени»

Адрес: м. Сухаревская, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18, стр. 1.

Вход с Ананьевского переулка, НЕ со двора. Стеклянная прозрачная дверь, сквозь которую видно, что это спуск в подвал. Дверь находится между кофейней «Эспрессиум» и продуктовым магазином «Густо».

Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00.

