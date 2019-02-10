Концерт памяти отца Аркадия Шлыкова, 13 февраля, МАССОЛИТ
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Скоро год, как мы проводили его в вечность, но он рядом.
Давайте встретимся!
В концерте примут участие:
• Юлия Тузова (гр. «Порт Июля»)
• Юлия Теуникова (гр. «КоМПОзит»)
• Павел Федосов
• Дмитрий Николаев (гр. «Летучий Корабль»)
• Максим Липатов (гр. «Беловодье»)
• Алексей Воронин (гр. «Воскресный Клуб»)
• Николай Подорольский и группа «Во Времени»
Адрес: м. Сухаревская, Большая Сухаревская площадь, д. 16/18, стр. 1.
Вход с Ананьевского переулка, НЕ со двора. Стеклянная прозрачная дверь, сквозь которую видно, что это спуск в подвал. Дверь находится между кофейней «Эспрессиум» и продуктовым магазином «Густо».
Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00.