Жириновский требует отстранить Лазарева от участия в Евровидении-2019

10:34

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский требует не посылать певца Сергея Лазарева на Евровидение в Израиль.

По словам политика, Сергей Лазарев не достоин ехать на песенный конкурс, так как не признает Крым российской территорией.

"Что он говорил, Лазарев: "Крым — это Украина", "не поеду в Крым на гастроли", "не буду кричать "Крым наш". Это что за человек? Он будет Россию представлять там? Мы будем категорически против, направим Эрнсту на Первый канал, чтобы подобрали другого. Человека, который не будет выступать против России, это выступление против нашей внешней политики. Мы статью в уголовном кодексе ввели - тем, кто отрицает, что Крым не наш — это уголовная статья. А он поедет туда. Так нельзя, потому что хочется заработать больше денег. Наплевать ему на нашу страну. Он не наш человек, понимаете, даже по лицу его видно, что он не русский певец и исполнитель", — заявил Жириновский.

8 февраля руководство компании ВГТРК, которая является официальным вещателем "Евровидения" в России, заявиа, что певец Сергей Лазарев во второй раз будет представлять Россию на ежегодном международном песенном конкурсе. Решение было принято не в результате национального отбора, а исключительно руководством телеканала.