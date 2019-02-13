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Жириновский требует отстранить Лазарева от участия в Евровидении-2019

10:34 13.02.2019
Сергей Лазарев. Фото с сайта eurovision.tv
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский требует не посылать певца Сергея Лазарева на Евровидение в Израиль.

По словам политика, Сергей Лазарев не достоин ехать на песенный конкурс, так как не признает Крым российской территорией. 

"Что он говорил, Лазарев: "Крым — это Украина", "не поеду в Крым на гастроли", "не буду кричать "Крым наш". Это что за человек? Он будет Россию представлять там? Мы будем категорически против, направим Эрнсту на Первый канал, чтобы подобрали другого. Человека, который не будет выступать против России, это выступление против нашей внешней политики. Мы статью в уголовном кодексе ввели - тем, кто отрицает, что Крым не наш — это уголовная статья. А он поедет туда. Так нельзя, потому что хочется заработать больше денег. Наплевать ему на нашу страну. Он не наш человек, понимаете, даже по лицу его видно, что он не русский певец и исполнитель", — заявил Жириновский.

8 февраля руководство компании ВГТРК, которая является официальным вещателем "Евровидения" в России, заявиа, что певец Сергей Лазарев во второй раз будет представлять Россию на ежегодном международном песенном конкурсе. Решение было принято не в результате национального отбора, а исключительно руководством телеканала.

Темы: Крым, Евровидение, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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13.02.2019, 22:03
Гость: Что

Там не голос нужен. Нужно бородатое платье.
13.02.2019, 21:47
Гость: Осмелюсь спросить

А что это такое, "русские ценности" ? Объясните мне, если можно без оскорблений.
13.02.2019, 21:17
Гость: Питон

На Евровидение нужно Штура направить или сам Жирик пусть поет, он это делать умеет. Лазарев и другие российские певцы и музыканты далеки от политики и не хотят портить отношения с Украиной из за Крыма они там популярны и бабки хорошие собирают за концерты. Многие украинские музыканты теперь сожалеют что открыто поддержали майдан и им за это запретили выступать в РФ и они потеряли большие бабки. Так что всем остальным на будущее не стоит свои политические взгляды выпячивать на показ потом может это выйти боком и власть тоже может поменяться сегодня белые, а завтра красные а затем еще какие нибуть поэтому лучше держать нейтралитет в нашем зыбком и неспокойном мире.
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