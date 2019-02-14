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В Москве скончался народный артист России Сергей Захаров

12:48 14.02.2019
В Москве скончался советский певец Сергей Захаров
Фото ivanaivanova с сайта ru.wikipedia.org

Певец Сергей Захаров ушел из жизни в Москве на 69-м году жизни.

Данные о смерти народного артиста России 14 февраля подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей. Исполнитель умер в одной из московских клиник, сообщает Фонтанка. Причиной стала сердечная недостаточность.

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области Украины. Поступал в Гнесинское училище, но окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, так как в 1973 году перешёл на работу в Ленинградский мюзик-холл.

Получив в 1974 году первую премию на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше, он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде.

В 1977 году был осуждён за драку и получил один год заключения. Отбывал срок в городе Сланцы.

До 1985 года работал в Ленинградском мюзик-холле, затем в филармониях разных городов России. В 1985 году стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Ленинграда.


 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 20:28
Гость: маэстро

Почему же нет баритонов и басов? Сходите в театр, а не ищите их в телевизоре. А Захаров был хорошим певцом. Светлая память.
14.02.2019, 19:26
Гость: иван

да был на *химии*в Северной Осетии и не сидел на зоне пел
14.02.2019, 18:14
Гость: buslaif

В 1977 году, Захаров вместе со знакомыми, которых пригласил на концерт в мюзик-холл, зашел к администратору за так называемыми «проходками» (пропусками).Администратор по фамилии Кудряшов грубо ответил ему отказом, после чего началась драка. Захаров все таки добыл пропуска и провел друзей на концерт. Но после его окончания, когда все собрались в буфете, туда пришел и Кудряшов с приятелями. Администратор-боксер долго и упорно «цеплял» певца - то приставая к его жене, то задевая плечом в узком коридоре, пока не добился взрывной реакции...Драка вспыхнула снова, на сей раз между двумя компаниями. Через неделю Захарову пришла повестка из милиции. Из нее он узнал, что администратор находится в больнице с «тяжелыми телесными повреждениями». ». После вынесения приговора («прерывание служебной деятельности должностного лица», статья 109 часть 2 УК РСФСР) ему оставалось отсидеть еще 7 месяцев. После «Крестов» его отправили в колонию в городе Сланцы. В камере он оказался в одной компании со вполне интеллигентными людьми врачом, посаженным за незаконный аборт, и строителем, мухлевавшим со стройматериалами. Жили зеки мирно, вместе ходили на прогулки, качались, базарили обо всем и делились сигаретами. Сергей Захаров был членом питерского «Фонда помощи заключенным».
Светлая память артисту и человеку.
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