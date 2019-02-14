В Москве скончался народный артист России Сергей Захаров

12:48

Певец Сергей Захаров ушел из жизни в Москве на 69-м году жизни.

Данные о смерти народного артиста России 14 февраля подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей. Исполнитель умер в одной из московских клиник, сообщает Фонтанка. Причиной стала сердечная недостаточность.

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области Украины. Поступал в Гнесинское училище, но окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, так как в 1973 году перешёл на работу в Ленинградский мюзик-холл.

Получив в 1974 году первую премию на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше, он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде.

В 1977 году был осуждён за драку и получил один год заключения. Отбывал срок в городе Сланцы.

До 1985 года работал в Ленинградском мюзик-холле, затем в филармониях разных городов России. В 1985 году стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Ленинграда.



