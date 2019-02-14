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Ананасов и Ко «Рок-н-ролльщик»

23:54 14.02.2019 , Денис Ступников

Исполнитель: Ананасов и Ко, Название: «Рок-н-рольщик», Стиль: рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Рок-н-рольщик» - так называется культовый фильм Гая Ричи, где, между прочим, помимо хитов мирового рока, звучит и песня нашей группы – «Допился» «ex-Сектора Газа». Челябинец Гарри Ананасов предлагает симметричный ответ, составив своего «Рок-н-рольщика» сплошь из отсылок к классике мирового кино – «И целого мира мало», «Три дня на побег», «Быстрее, чем кролики» и др.

Как видим, музыкант тяготеет, главным образом, к качественным приключенческим фильмам и криминальным драмам. А какие еще сюжеты могут занимать Ананасова в ситуации, когда он записывает альбом, зачехляет гитару и отправляется колесить с концертами по городам и весям матушки-Руси? Материал как раз располагает, как к застольному хоровому пению («И целого мира мало», «Революшн»), так и к очищающей душу ностальгии («Саундтрек (длиною в жизнь)», «Прошлое»).

Гарри прекрасный мелодист, поэтому его «Рок-н-рольщик» до отказа напичкан цепляющими музыкальными темами, которые он, к счастью, не пытается испортить какими-то изощренными аранжировками. То бишь, участники ананасовского бэнда знают свое дело туго, умея ввернуть где надо эффектный гитарный запил («И целого мира мало»), и поддать панковского угара («Быстрее, чем кролики»). Но наиболее выгодно смотрятся минималистичные номера, вроде «Пьяных счастливых глаз», где все сопровождение ограничивается лишь акустической гитарой и соло на трубе.

«Рок-н-рольщика» надо слушать только целиком, потому что все его песни запоминаются на раз. Симпатия к герою Ананасова тоже возникает моментально, потому что, несмотря на все описанные перипетии он никогда не падает духом и лишь иногда может себе позволить сдержанно сказать о настроении, которое порою «не очень-то» и о проблемах, пролетающих мимо, как пули. Забубенной грусти-тоске нет здесь место вообще. Особенно, когда в описании ночных блужданий рок-н-рольщика по ночному городу после концерта вступает чарующий голос Элины Грейпель, спевший за всех провинциальных рокеров, которые не спились и не сдались.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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