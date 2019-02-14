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Deline. 16 февраля, Известия Hall

20:04 14.02.2019

DELAIN в Москве с новым концертом!

16 февраля 2019 г. в "Известия Hall" группа представит программу из своих главных хитов и новых песен!

Всё то, что принесло DELAIN заслуженный статус одной из самых ярких групп на мировой symphonic metal сцене и признание ценителей жанра. Здесь нашлось место симфоническому величию, невероятно цепляющим мелодиям, чарующему вокалу обворожительной Шарлотты Весселс и конечно же изрядной порции настоящего металла. Когда-то Nightwish могли двинуться именно в этом направлении… Подобный музыкальный коктейль - особенно в концертном исполнении - приводит публику в восторг, что наглядно доказали и прошлые российские выступления DELAIN.

Новый концерт, учитывая готовящуюся программу - это новые яркие эмоции и впечатления. Заглядывайте 16 февраля в "Известия Hall", но вопрос билетов лучше решите заранее, в предпродаже их приобретение значительно выгодней!

Темы: Музыка в мире, Персоны и события в мире рок-музыки, Шоу и представления в России и за рубежом
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