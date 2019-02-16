Алексей Кортнев раскритиковал тех, кто слушает Пугачеву и Баскова

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Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал о своем отношении к современной эстраде, а также весьма нелестно высказался о музыкальных пристрастиях россиян среднего и старшего поколения.

«Не могу сказать, что я — фанат. Какие-то вещи мне очень нравятся, какие-то — так себе. Вообще, сейчас пора женских коллективов. Мне очень нравятся «Обе две», Монеточка, «Муха» моя любимейшая, «Серебряная свадьба» из Минска и так далее. Из иностранных — некоторые старенькие проекты. Не думаю, что современная музыка идет в сторону упрощения. Она просто разнообразная. Сейчас выбора намного больше, чем, например, лет 20 назад», - рассказал музыкант в интервью изданию «Вокруг ТВ».

По словам Кортнева, его радует тот факт, что современная молодежь предпочитает слушать песни со смыслом.

«Это говорит о том, что с мозгами у них все в порядке. Не в порядке у тех, кому за 40-50, и они продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного», — заявил Кортнев.