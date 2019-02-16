]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Алексей Кортнев раскритиковал тех, кто слушает Пугачеву и Баскова

13:48 16.02.2019
Алексей Кортнев © KM.RU
Алексей Кортнев © KM.RU
Материалы по теме:

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал о своем отношении к современной эстраде, а также весьма нелестно высказался о музыкальных пристрастиях россиян среднего и старшего поколения.

«Не могу сказать, что я — фанат. Какие-то вещи мне очень нравятся, какие-то — так себе. Вообще, сейчас пора женских коллективов. Мне очень нравятся «Обе две», Монеточка, «Муха» моя любимейшая, «Серебряная свадьба» из Минска и так далее. Из иностранных — некоторые старенькие проекты. Не думаю, что современная музыка идет в сторону упрощения. Она просто разнообразная. Сейчас выбора намного больше, чем, например, лет 20 назад», - рассказал музыкант в интервью изданию «Вокруг ТВ».

По словам Кортнева, его радует тот факт, что современная молодежь предпочитает слушать песни со смыслом. 

«Это говорит о том, что с мозгами у них все в порядке. Не в порядке у тех, кому за 40-50, и они продолжают слушать Аллу Пугачеву с Басковым. С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного», — заявил Кортнев.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.02.2019, 16:44
Гость: ну не хайль ли?

"Но они скоро все помрут, так что ничего страшного" - слова современного нациста, пропущенного в сферу культуры с топором в руках судить и рядить. Сатанизм и наглость "монеточек", ему, видите ли по душе. А остальныим - желательно помереть, мешают они нацистам кортневам.
16.02.2019, 16:44
Гость: ну не хайль ли?

"Но они скоро все помрут, так что ничего страшного" - слова современного нациста, пропущенного в сферу культуры с топором в руках судить и рядить. Сатанизм и наглость "монеточек", ему, видите ли по душе. А остальныим - желательно помереть, мешают они нацистам кортневам.
16.02.2019, 16:37
Гость: Махмут

"современная молодежь предпочитает слушать песни со смыслом."
Это реп что-ли со смыслом. Словесная диарея при которой артист озвучивает первое, что пришло на ум. То есть слово не обработанное мыслью, не переваренное мозгом. Но с поучительным подтекстом.
Все комментарии (5)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.