Жители России сделали свой выбор в пользу попсы и шансона

12:47

Около 70 процентов граждан России слушают музыку посуточно или через день.

Однако при этом большинство из них предпочитает местную попсу, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», пишет «Интерфакс».

Из участников опроса всех возрастов 67 процентов респондентов отдали предпочтение российской и советской поп-музыке. Вторым по популярности в стране оказался шансон — за него проголосовали 30 процентов респондентов. За ним следует классическая музыка с 22 процентами опрошенных.

Абсолютным фаворитом наших соотечественников оказался Филипп Киркоров — за него проголосовали восемь процентов респондентов разных возрастных категорий. На второй позиции оказались Алла Пугачева и Стас Михайлов (пять процентов). Жители России в возрасте от 18-ти до 24 лет предпочитают слушать Егора Крида, Тимати и Николая Баскова.

В рамках опроса у россиян также поинтересовались, каких тем исполнителям следует избегать в песнях. 46 процентов респондентов назвали насилие и суицид, 41 процент — алкоголь и наркотики, 34 процента — секс и половые отношения. 19 процентов россиян посчитали, что в музыке можно затрагивать любые темы.

