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Жители России сделали свой выбор в пользу попсы и шансона

12:47 18.02.2019
Жители России сделали свой выбор в пользу попсы и шансона
Филипп Киркоров. Фото с сайта kirkorov.ru
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Около 70 процентов граждан России слушают музыку посуточно или через день.

Однако при этом большинство из них предпочитает местную попсу, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», пишет «Интерфакс».

Из участников опроса всех возрастов 67 процентов респондентов отдали предпочтение российской и советской поп-музыке. Вторым по популярности в стране оказался шансон — за него проголосовали 30 процентов респондентов. За ним следует классическая музыка с 22 процентами опрошенных.

Абсолютным фаворитом наших соотечественников оказался Филипп Киркоров — за него проголосовали восемь процентов респондентов разных возрастных категорий. На второй позиции оказались Алла Пугачева и Стас Михайлов (пять процентов). Жители России в возрасте от 18-ти до 24 лет предпочитают слушать Егора Крида, Тимати и Николая Баскова.

В рамках опроса у россиян также поинтересовались, каких тем исполнителям следует избегать в песнях. 46 процентов респондентов назвали насилие и суицид, 41 процент — алкоголь и наркотики, 34 процента — секс и половые отношения. 19 процентов россиян посчитали, что в музыке можно затрагивать любые темы.
 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире поп-музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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18.02.2019, 15:30
Гость: Евгений В

Если честно, то эти "звезды" давно вызывают чувство полного отвращения, не только у меня, но даже уже и у жены и всех знакомых. Меня часто просят сделать музыкальные сборники с подборкой патриотических песен СССР и песен о Родине. (Для автомобилей). Но только без этих "звезд".
18.02.2019, 15:29
Гость: молодежь слушает Баскова?

удивили.
18.02.2019, 14:44
Гость: ska

Моцарт бы повесился, Сальери слухае шансон лебеди в пруде .
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