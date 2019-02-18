Мать рэпера Дэцла озвучила причину его смерти

15:00

Мать рэпера Дэцла на шоу Первого канала «Эксклюзив» обнародовала истинную причину смерти сына.

По ее словам уход внезапно скончавшегося 35-летнего музыканта спровоцировали высокие творческие нагрузки. «Причина смерти — перенагрузки. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука и нога», — призналась Толмацкая.

Мать Децла пришла на шоу «Эксклюзив», чтобы развеять все домыслы и «рассказать правду о его жизни и смерти». Она пояснила, что Толмацкий много работал над альбомами, потому что хотел сделать что-то значимое. «Маленький, но с большим сердцем», — заключила Толмацкая.

За несколько дней до этого отец Дэцла Александр Толмацкий признался в соцсетях, что так и не наладил нормального контакта с обиженным на него из-за ухода семьи сына, чем навлек на себя гнев подписчиков.

