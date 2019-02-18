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Сергей Бобунец, 21 февраля, ГЛАВCLUB GREENCONCERT

15:21 18.02.2019
Сергей Бобунец, 21 февраля, ГЛАВCLUB GREENCONCERT
Фрагмент афиши. Предоставлено
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Пожалуй, не найдется в нашей стране взрослого человека, кто, услышав фразу «Вечно молодой…», не продолжил бы её словами «…вечно пьяный»

Прозвучавшая в фильме «Брат-2» песня группы «Смысловые Галлюцинации» стала не просто хитом, а гимном целого поколения. Сложно поверить, что знаменитый трек был написан уже 20 лет назад.

Отвечая на частые вопросы журналистов о вечной молодости и её сочетании с «допингом», Сергей Бобунец отвечает, что не стоит рассматривать эту фразу поверхностно, приводя в пример слова Виктора Сухорукова. Актер однажды сказал: «Я вечно пьян от жизни, и пока я могу делать то же, что и молодые, я вечно молод». Девиз «Вечно молодой, вечно пьяный» давно перестал означать всего лишь возраст и состояние алкогольного опьянения. Ставшая крылатой фраза сегодня характеризует состояние души свободных, творческих, жаждущих приключений романтиков.

За двадцать лет многое поменялось и в жизни поклонников песни, и в жизни её создателей. В 2017-м году группа «Смысловые Галлюцинации» перестала существовать, теперь Сергей Бобунец выступает сольно. За плечами у артиста выпуск дебютного альбома сольного проекта, впереди – много релизов и планов.
Однако в какую бы сторону не поворачивал творческий путь музыканта, одно остается неизменным. Зная любовь слушателей к песне «Вечно молодой», Сергей Бобунец никогда не обманывает их ожидания и каждое свое выступление украшает всенародно любимым хитом. Так будет и 21 февраля в ГЛАВCLUB GREENCONCERT на концерте в честь 20-летнего юбилея песни без возраста.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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