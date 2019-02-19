Виталий Милонов предложил запретить Шнурова из-за пропаганды пьянства

11:29

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов выдвинул инициативу запрета творчества лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова

Цель, которую преследует Милонов – борьба с алкоголизмом в России. «Надо запретить песни, пропагандирующие алкоголь, запретить Шнура и позвать его к Малахову, пускай он его «проберет» - что же вы делаете: сами не бухаете, а молодежь за вами ведется. И показать истории, когда молодые люди, воодушевленные песнями группы «Ленинград», спивались и умирали», - заявил Милонов Агентству городских новостей «Москва».

При этом он отметил, что исполнитель предлагает модель поведения, которой сам никогда не будет следовать. «Сам С.Шнуров вообще пить не будет, он знает, какое поведение нужно выбрать для себя. А для людей предлагает образ дешевого легкодоступного удовольствия - ни эстетического, ни духовного, а удовольствия через «бухалово», «Дом-2» и прочее», - добавил Милонов.

Он также обратил внимание, что необходимо изменить отношение россиян к пьющим людям. «Пускай образ пьющего человека станет снова «помоишным», потому что, к сожалению, такие как Шнуров, все эти бесовские запевалы, снова начинают морально легализовывать пиво в нашем обществе. «В Питере пить» - он вообще не понимает, что нужно делать в Санкт-Петербурге, потому он, как человек бескультурный», - сказал Милонов.

