Орган в джазе, 20 февраля, Зеркальный зал на Пушечной

12:40

20 февраля 2019 года в Зеркальном зале на Пушечной состоится премьерный концерт для любителей органа и классического джаза

«Орган в джазе» – так называется новая программа ансамбля Classiс`n`Jazz в сочетании со звуками органа. Эта удивительная коллаборация откроет новые грани восприятия музыки, джаза сквозь призму классики в дополнении органа.

«Уникальность нашего концерта в том, что, помимо классической музыки, основу программы составит джаз в собственной авторской интерпретации, – ¬ рассказывает музыкальный руководитель проекта Classiс`n`Jazz, Марк Агабальянц. – Мы исполним сочинения на любой вкус: от Гленна Миллера до Гершвина и от Дюка Эллингтона до Керна. А в сочетании с органом произведения этих авторов звучат по-новому, оригинально, свежо, в неожиданных аранжировках».

Ансамбль камерной музыки Classiс`n`Jazz – это союз молодых, ярких, талантливых музыкантов, настоящих виртуозов, играющих на струнных и ударных инструментах. Коллектив с большим успехом выступает на многочисленных площадках Москвы, элитных джазовых клубах, участвует в творческих вечерах, фестивалях и художественных выставках. Партию органа исполнит Елена Бутузова – известная московская органистка, клавесинистка, член Союза композиторов, дипломант и участник множества международных фестивалей, аранжировщик, импровизатор.

Начало концерта в 19:00.

Адрес Зеркального зала: Пушечная, дом 4, строение 2; метро Лубянка/Кузнецкий мост.

