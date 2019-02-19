Гражданская Оборона «Песни в пустоту» (2CD + факсимиле письма)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Песни в пустоту», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Перед нами запись, без которой, возможно, мы бы так и не услышали «Гражданскую Оборону» в том виде, в котором мы ее знаем и любим сейчас. Между тем, этот альбом никогда не входил в официальную дискографию Егора Летова - и даже долгое время считался утраченным. А как иначе можно было воспринять один из первых квартирников Егора, о котором он потом слагал легенды – правда, со знаком минус?

На «флэту» у математика Александра Рожкова собралась тогдашняя новосибирская богема. Зрители, считая себя людьми продвинутыми и искушенными, предпочли просто не замечать каких-то там омичей. Все сидели, как истуканы, не проявляя ни позитивной, ни негативной реакции.

На Летова это произвело настолько удручающее впечатление, что чуть позже он разразился горьким письмом брату Александра Рожкова Валерию с глубоким анализом возможных причин досадного провала (факсимиле этого бесценного документа приложено к специальному изданию альбома). Все сводилось к тому, что новосибирцы – лощеная и относительно благополучная публика, тогда как омичи выживают на казарменном положении и видят перед собою лишь смерть и пустоту, поэтому ничего, кроме смерти и пустоты транслировать не могут.

Но если разобраться, а какой реакции Летов ожидал? К ноябрю 1986 года «Гражданская Оборона», не успев толком стартовать, находилась в полуразобранном состоянии, потому что гитариста Кузю УО забрали в армию (на «Песнях в пустоту» Егор сочно рассказывает об этом перед Кузиной песней «Детский доктор сказал Ништяк»). С Летовым, помимо флейтиста Валерыча Рожкова, играл Евгений Филатов, которого трудно было причислить к их убежденным соратникам. Часть исполненных песен относилась к периоду не «ГО», а «Посева», о чем Летов честно предупреждает, предваряя «На наших глазах».

Уверенности в себе у дебютантов тоже было маловато. По сути, концерт Летов начинает с предупреждений, чтобы самые ершистые песни слушатели не воспринимали на свой счет, а подобный виноватый тон почти всегда ставит музыканта в заведомо проигрышное положение. В итоге все самые острые моменты музыканты свели к празднику 7 ноября, когда и состоялся квартиртник, но даже хорошо описанной Башлачевым заполошной реакции «ловко врезал ты по ихней красной дате» они, судя по всему, так от зрителей не дождались.

Уникальность этого альбома стала очевидной только сейчас. Больше половины песен Летов больше не играл вообще, либо вспоминал лишь по одному-два раза («ЦК», «Слепое бельмо», «Желтая пресса», «Жрать» и др.). «Бред» исполняется впервые, но выглядит совсем сырой и пестрит разночтениями с каноническим текстом. «БГ» трио исполняет с таким энтузиазмом, что даже удивительно, почему эта атака не сумела выбить спесь из зрителей.

Однако главная ценность «Песен в пустоту» даже не в этих эксклюзивах, а в том мощном толчке, которое дало это выступление Егору Летову для дальнейшего творческого развития. Рефлексию по этому поводу можно услышать в бонусах, записанных на летовской квартире. А уже год спустя мы услышим совершенно другую «Гражданскую Оборону» - лихую, ничего не объясняющую и бросающую публике вызов.