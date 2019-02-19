Наталья Гулькина: «Мечтать по-настоящему могут только дети»

17:14

В Москве прошел Международный вокальный конкурс "Golden Sound". В нем приняли участие дети из детских домов, неблагополучных семей, а также все, кто мечтает о сцене. Причем заявки на участие приходили из всех уголков России, а также из ближнего зарубежья. Творческое объединение “Новая Эра” уже не первый год проводит подобные конкурсы и имеет огромный опыт работы с популярными артистами, композиторами и режиссерами российского шоу-бизнеса

Председателем жюри этого детского вокального конкурса стала российская эстрадная певица, солистка группы “Мираж” Наталья Гулькина. Наталья ответила на наши и покорила своей харизматичностью и любовью к детям и жизни.

- Наталья, верите ли Вы, что дети из детских домов и неблагополучных семей могут попасть на олимп шоу-бизнеса?

- Да, конечно, верю. Жизнь настолько непредсказуема, что может произойти все что угодно, особенно, если человек талантлив и оказался в нужное время в нужном месте. Это, как говорят, фортуна ему улыбнулась или удача.

- Вы как председатель жюри, что могли бы сказать о ребятах, пришедших на конкурс? Богата ли Россия талантами?

- Бесспорно, Россия богата талантами. И совершенно не имеет значения, какой возраст, какой коллектив - профессиональный или самодеятельный ансамбль, хоровое или сольное пение. В любом случае - если человек стремится, старается, хочет добиться результата, то это уже прекрасно.

- Каккие отношения Вас связывают с творческим объединением “Новая Эра”? И лично к генеральному продюсеру Серегю Рублёву?

- Нас связывают прекрасные отношения, я считаю, что "Новая Эра" и, в частности, генеральный продюсер Сергей Рублёв делают очень большое дело, продвигая и помогая талантам. Не случайно в народе бытует поговорка: "Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами". К сожалению, так и есть. Талантливые люди очень скромные и ранимые, их надо опекать.

- Занимаетесь ли Вы для себя благотворительностью? Расскажите об этом опыте.

- Да, благотворительностью занимаюсь, наверное, в силу своей внутренней доброты. Просто не могу отказать, хочется помогать людям, если нет возможности сделать это материально, то всегда есть возможность приехать выступить, посидеть в жюри, принять участие в творческих встречах.

- Порадовали ли Вы всех гостей на концерте своей песней?

- На своем выступлении я подарила всем участникам конкурса песню «У тебя есть я», а также вместе со всеми участниками мы исполнили несколько популярных песен. Это было здорово!

Фото предоставлены организаторами конкурса

