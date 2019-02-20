]]> ]]>
Главная Музыка МузОбзор

Stormwitch «Bound To The Witch»

00:02 20.02.2019 , Денис Ступников
Stormwitch «Bound To The Witch»
Обложка диска. Предоставлено издателем
Материалы по теме:

Исполнитель: Stormwitch, Название: «Bound To The Witch», Стиль: хэви-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

У Энди Мюка голосина дай Боже, но уживаться рядом с ним у музыкантов получается как-то не очень. Приверженность немецкой группы к несколько старомодному хэви с умеренным уклоном текстов в фэнтэзи и историю, а также постоянные кадровые перестановки привели на какое-то время Stormwitch к вялотекущему существованию. Сейчас они в прекрасной форме, но революций им умопомрачительных новаций от них ждать не приходится.

В альбоме основная ставка делается на среднетемповые песни с хуковыми гитарными соло и тщательно проработанной и прописанной вокальной партией. Закложенный в темах некоторых песен симфонизм так и остается на уровне деклараций, никак не отражаясь на аранжировках. Ну да, песни с названиями «Aria» и «The Choir Of The Dead» ласкают слух чисто фонетически, но шедеврами их назвать никак нельзя.

Зажигательная подача и запоминающиеся мелодии присущи таким песням, как «Bound To The Witch» и «Life Is Not A Dream». Литературной первоосновой из Джейн Остин и Оскара Уайлда радуют еще две композиции – «The Ghost Of Mansfield Park» и «Nightingale». Кстати, последняя представляет собой акустическую балладу, что не очень свойственно для Stormwitch.

Три бонус-трека позаимствованы из ранних альбомов Stormwitch и переписаны заново. Они придают всему альбому дпротиворечивый статус. С одной стороны, новые песни на фоне этого прямолинейного олдскула двучат довольно изобретательно. С другой – Мюк поет и числе зверя в «Priest Of Evi» с таким рвением, что провокационный вопрос назревает сам собой: а «вставляет» ли его точно так же свежий материал?

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.