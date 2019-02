Stormwitch «Bound To The Witch»

Исполнитель: Stormwitch, Название: «Bound To The Witch», Стиль: хэви-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

У Энди Мюка голосина дай Боже, но уживаться рядом с ним у музыкантов получается как-то не очень. Приверженность немецкой группы к несколько старомодному хэви с умеренным уклоном текстов в фэнтэзи и историю, а также постоянные кадровые перестановки привели на какое-то время Stormwitch к вялотекущему существованию. Сейчас они в прекрасной форме, но революций им умопомрачительных новаций от них ждать не приходится.

В альбоме основная ставка делается на среднетемповые песни с хуковыми гитарными соло и тщательно проработанной и прописанной вокальной партией. Закложенный в темах некоторых песен симфонизм так и остается на уровне деклараций, никак не отражаясь на аранжировках. Ну да, песни с названиями «Aria» и «The Choir Of The Dead» ласкают слух чисто фонетически, но шедеврами их назвать никак нельзя.

Зажигательная подача и запоминающиеся мелодии присущи таким песням, как «Bound To The Witch» и «Life Is Not A Dream». Литературной первоосновой из Джейн Остин и Оскара Уайлда радуют еще две композиции – «The Ghost Of Mansfield Park» и «Nightingale». Кстати, последняя представляет собой акустическую балладу, что не очень свойственно для Stormwitch.

Три бонус-трека позаимствованы из ранних альбомов Stormwitch и переписаны заново. Они придают всему альбому дпротиворечивый статус. С одной стороны, новые песни на фоне этого прямолинейного олдскула двучат довольно изобретательно. С другой – Мюк поет и числе зверя в «Priest Of Evi» с таким рвением, что провокационный вопрос назревает сам собой: а «вставляет» ли его точно так же свежий материал?