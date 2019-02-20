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Украина собралась отказаться от «Евровидения» из-за России

11:12 20.02.2019
Украина собралась отказаться от «Евровидения» из-за России

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой отказаться от выступления страны на «Евровидении».

Причина банальна: чиновнику претит участие в конкурсе представителей России. «Если на «Евровидение» от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще демонстративно собираются делать это дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения того, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!» — передает Лента.Ру слова Кириленко.

От России на «Евровидении» в Израиле должен выступить Сергей Лазарев, которому букмекеры предрекают победу. Претендент же от Украины пока не определен. Наиболее вероятным кандидатом называют гражданку России Юлия Юрина в составе группы YUKO попала в список финалистов. Девушка уже сеь лет живет на Украине.
 

Темы: Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 11:41
Гость: Хе-хе

Вся Европа в шоке и рыдает. Хохлы не приедут. Хе-хе.
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