Украина собралась отказаться от «Евровидения» из-за России

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил с инициативой отказаться от выступления страны на «Евровидении».

Причина банальна: чиновнику претит участие в конкурсе представителей России. «Если на «Евровидение» от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще демонстративно собираются делать это дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения того, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!» — передает Лента.Ру слова Кириленко.

От России на «Евровидении» в Израиле должен выступить Сергей Лазарев, которому букмекеры предрекают победу. Претендент же от Украины пока не определен. Наиболее вероятным кандидатом называют гражданку России Юлия Юрина в составе группы YUKO попала в список финалистов. Девушка уже сеь лет живет на Украине.

