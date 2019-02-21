Сергей Мазаев упрекнул Дмитрия Киселева в приукрашивании действительности

Группа «Моральный кодекс» выступила с программой «Московская зима» в «ГлавКлубе»

Сергей Мазаев. Фото Евгения Стукалина

К социальному року 80-х «Моральный кодекс» имеет весьма опосредованное отношение. Говоря об этой команде, обычно употребляют иные эпитеты: эталонный саунд, настоящее московское качество, богема, которая вела за собой в 90-е зарождающийся «средний класс». Но стоит вникнуть в суть названия группы, как поймешь, что Сергей Мазаев и Ко никогда не чурались и злободневных сюжетов. Четыре года назад автор этих строк даже написал статью «Моральный кодекс строителя капитализма», приложив к группе тезисы из «коммунистического символа веры». Паззлы сошлись без труда.

Девятого февраля в «ГлавКлубе» Сергей Мазаев неожиданно устроил импровизированный концерт-митинг. Впрочем, начало выступления не предвещало каких-то острых тем. Как и полагалось, исходя из повода концерта, группа первым делом сыграла заглавную песню из альбома «Зима». Зимние мотивы прослеживались и в «Я выбираю тебя» («зимний московский двор»), и во «В ее глазах» («за окнами снегопад») и, конечно же, в «Первом снеге».

Редкую песню «Потерянный рай» Сергей Мазаев изловчился приспособить под нужды дня сегодняшнего. «Раздражает мракобесие, лезущее из всех щелей, - сказал по ее поводу он. – Не учите физику в школе – и ваша жизнь будет полна чудесами». А песня «Она меняет свой цвет» навела Мазая на мысли, что цвет до сих пор меняет наша страна. «Сейчас, вот, пожелтела. Чтоб не выделяться», - внезапно заключил он. Ну а песню с названием «Хорошие новости» сам Бог велел посвятить изменениям, которых в нашей стране ждут, но они все никак не произойдут.

Стоило ли удивляться, что в новой песне с лейтмотивом «хочу в Россию, хочу домой» и упоминаниями о войне недовольство Мазаева современной российской действительностью приобрело уже неприкрытые формы. Также он возмутился, что песню до сих пор не взяли на радио, потому что она недостаточно веселая. «Сейчас вообще время грустных песен, а веселые пусть нам поет Киселев», - с вызовом бросил он. С виду безобидная «Давай сбежим» оказалась адресована чиновникам, которые «украли и сбежали».

На фоне этой растянутой во времени «пятиминутки ненависти» уже приходилось лихорадочно соображать: какие остросоциальные мысли можно выискать в песнях «В твоих глазах» и «Любовь моя». Но Мазаев уже сменил гнев на милость и перешел к следующему блоку, который он условно окрестил кодовым выражением «диско вечно». Туда вошли «Женское тело», «Славянские танцы» и «Реки и горы». А «Моя мечта – это ты» он вообще посвятил победе российских гандболистов на международных соревнованиях.

На таких вот качелях между любовью и ненавистью и прошел этот примечательный во многих отношениях концерт. Бис тоже запомнился надолго, ведь в качестве десерта «Моральный кодекс» решился сыграть украиноязычную «Шукаю ТБ», что в современных условиях многими «ревнителями» может восприниматься как крамола. Смело и не всем дано!

