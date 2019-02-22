Путин поручил подготовить план по поддержке современной популярной музыки
Владимир Путин поручил президентской администрации разработать план поддержки современной популярной музыки, пишет РИА Новости.
Список задач был составлен по итогам заседания Совета по культуре и искусству, который прошел 15 декабря прошлого года.
"Администрации президента Российской Федерации организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств", — отмечается в перечне президентских поручений.
Ответственным назначен первый замглавы администрации Сергей Кириенко. План должны подготовить до 1 сентября.
Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить комплектование муниципальных библиотек литературой и разработать меры поддержки авторов детских книг. Наряду с этим предполагается помогать в трудоустройстве выпускникам вузов и колледжей, которые получили образование в области театрального, музыкального и хореографического искусства.
Также правительство совместно с региональными властями разработает программу оснащения населенных пунктов, в которых живут до двух тысяч человек, домами культуры, построенными по типовым проектам.