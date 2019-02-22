Путин поручил подготовить план по поддержке современной популярной музыки

13:43

Владимир Путин поручил президентской администрации разработать план поддержки современной популярной музыки, пишет РИА Новости.

Список задач был составлен по итогам заседания Совета по культуре и искусству, который прошел 15 декабря прошлого года.

"Администрации президента Российской Федерации организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств", — отмечается в перечне президентских поручений.

Ответственным назначен первый замглавы администрации Сергей Кириенко. План должны подготовить до 1 сентября.

Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить комплектование муниципальных библиотек литературой и разработать меры поддержки авторов детских книг. Наряду с этим предполагается помогать в трудоустройстве выпускникам вузов и колледжей, которые получили образование в области театрального, музыкального и хореографического искусства.

Также правительство совместно с региональными властями разработает программу оснащения населенных пунктов, в которых живут до двух тысяч человек, домами культуры, построенными по типовым проектам.