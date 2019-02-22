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Путин поручил подготовить план по поддержке современной популярной музыки

13:43 22.02.2019
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
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Владимир Путин поручил президентской администрации разработать план поддержки современной популярной музыки, пишет РИА Новости.

Список задач был составлен по итогам заседания Совета по культуре и искусству, который прошел 15 декабря прошлого года.

"Администрации президента Российской Федерации организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств", — отмечается в перечне президентских поручений.

Ответственным назначен первый замглавы администрации Сергей Кириенко. План должны подготовить до 1 сентября.

Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить комплектование муниципальных библиотек литературой и разработать меры поддержки авторов детских книг. Наряду с этим предполагается помогать в трудоустройстве выпускникам вузов и колледжей, которые получили образование в области театрального, музыкального и хореографического искусства.

Также правительство совместно с региональными властями разработает программу оснащения населенных пунктов, в которых живут до двух тысяч человек, домами культуры, построенными по типовым проектам.

Темы: Культура и искусство в России, Музыка в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.02.2019, 22:41
Гость: из 9 миллионов

Из 9 миллионов кого?
Еврейцев по статистике у нас 0,1%, т.е. 146000.
По пререписи 2010 года - 157000.
22.02.2019, 21:25
Гость: blog2038,.

При СССР было много, а сейчас все уехали, некому стало преуспевать, вот в России и кризис.
22.02.2019, 20:14
Гость: народный контроль

Еще как чахнет. Этим нахрапистым мразям с двойным гражданством уже не хватает баксов на оплату ихней недвижимости в Майми.
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