Сергей Бобунец рассказал об исполнении своей самой сокровенной мечты

Группа экс-лидера «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунца отпраздновала 20-летие песни «Вечно молодой» в «ГлавКлубе» 21 февраля

Всего 5 или 6 отличающихся друг от друга строчек, а какая бездна смысла! «Вечно молодой» опровергает все аксиомы о куплетно-припевном строении радиохитов. Ведь рефрен этой песни всего лишь основан на повторе двух коротких словосочетаний, под которыми легко может подписаться любой уважающий себя рокер. Да и сколько пикантных воспоминаний связано с этой песней – начиная от похождений разбитного героя Владимира Сухорукова в «Брате 2» и заканчивая разбиваемыми «глюками» на «Нашествии» гитарами.

Трудно организовать концерт так, чтобы определенная песня проходила красной нитью через все двухчасовое выступление, но у Сергея Бобунца все получилось. В ремиксе «Вечно молодого» сыграл перед концертом Dj Nejtrino, наряду с песнями из «золотой» обоймы «Нашего Радио» и хитами Metallica. Завершился диджей-сет весьма красноречиво – многократно повторенной строчкой «я хотел бы остаться с тобой» из «Группы Крови» Виктора Цоя.

Так что к выходу группы Сергея Бобунца публика оказалась разогретой донельзя. И коллективу удавалось сохранять высокий градус на протяжении всего сета. Группа сыграла непривычно длинную для себя программу из 27-ми песен, включив в нее практически все песни из своего нынешнего репертуара. Прозвучала даже прощальная песня «Смысловых Галлюцинаций» «Последнее признание», которая игралась нынешним проектом Сергея Бобунца лишь единожды – на первом московском концерте в том же «ГлавКлубе» осенью 2017 года. Примерно из той же серии оказалась и «Напоминай».

Как правило, Буба не общается с залом, предпочитая короткие экспрессивные реплики, типа «поём» и «огонь». Но на сей раз он не удержался от некоторых содержательных комментариев. По поводу строчки «и жить я буду обязательно у моря» из «Демоов» он сказал: «Кстати, моя мечта все-таки сбылась, чего и вам желаю». А во время «Глубины», когда у барабанщика Евгения Никулина возникли какие-то неполадки, Буба заговорил о спасительном минимализме, благодаря которому появляются новые интонации.

Обращал на себя внимание и обновленный видеоряд, в котором тоже не было ничего лишнего. Под «Зачем топтать мою любовь» кровавые реки несколько прямолинейно подмывали заглавную строчку, но лучшей визуализации для этой песни придумать было нельзя. Небесные вестники из «Пока танцуют ангелы», будто бы собранные из деталей конструктора. Совершенно неожиданным образом эта инсталляция перекликалась с фразой из «Без стюардесс»: «Ангелы в СБОРЕ, хотя я не просил».

Впечатляюще была обставлена песня-юбиляр «Вечно-молодой». Перед ней группа сыграла долгое вступление, под которой разверзались хляби небесные, полыхали молнии и летели метеориты. А свое традиционное пожелание «удачи, любви и вечной молодости» Буба произнес не перед этой вещью, а уже во время бисов. Не обошлось из без традиционного для больших концертов Сергея Бобунца напутствия, которое на сей раз звучало так: « У вас всех все будет хорошо, а у остальных настанет кризис!»

