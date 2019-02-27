Украина официально отказалась от участия в «Евровидении-2019»

20:51

Украинского артиста не будет среди участников музыкального конкурса «Евровидение», который в 2019 году принимает Тель-Авив.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в «Евровидении», — заявил национальный телевещатель НОТУ.

Решение принято из-за того, что выявлены «связи артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора», под которым на Украине после событий в Крыму и Донбассе имеют в виду в РФ, пишет Росбалт.

Ранее Киев по причине выступлений в России поставил жесткие условия участия в «Евровидении» перед исполнительницей Maruv, победившей во всеукраинском отборе. Представлять Украину на состязаниях в Израиле потом отказались еще несколько возможных конкурсантов.