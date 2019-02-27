]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Украина официально отказалась от участия в «Евровидении-2019»

20:51 27.02.2019
Материалы по теме:

Украинского артиста не будет среди участников музыкального конкурса «Евровидение», который в 2019 году принимает Тель-Авив. 

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в «Евровидении», — заявил национальный телевещатель НОТУ.

Решение принято из-за того, что выявлены «связи артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора», под которым на Украине после событий в Крыму и Донбассе имеют в виду в РФ, пишет Росбалт.

Ранее Киев по причине выступлений в России поставил жесткие условия участия в «Евровидении» перед исполнительницей Maruv, победившей во всеукраинском отборе. Представлять Украину на состязаниях в Израиле потом отказались еще несколько возможных конкурсантов.

Темы: Украина, Евровидение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.02.2019, 01:27
Гость: Время Ч.

Это не Россия забыла, а московский шоу-биз и ТВ-компании, которые хорошо зарабатывают на трансляции сего шабаша. Деньги там причина. Весь мир почти лег под Золотого Тельца. К сожалению.
28.02.2019, 01:23
Гость: Время Ч.

Верной дорогой скачите нетоварищи!
27.02.2019, 23:40
Гость: личный опыт

Это зрада или перемога?
Все комментарии (9)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.