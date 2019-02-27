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Дмитрий Ревякин воспринял как чудо выступление «Калинова Моста» в Кремле

09:25 27.02.2019
"Калинов Мост" выступит в Кремле
Фото предоставлено организаторами концерта
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Группа «Калинов Мост» отметит 55-летие своего лидера Дмитрия Ревякина большим концертом в Государственном кремлевском дворце 27 февраля.

Также прозвучат специальные музыкальные поздравления от Стаса Намина, Вячеслава Бутусова, Юрия Шевчука, Гарика Сукачева. «Группу «Калинов Мост» всегда же окружают чудеса. Вот и очередное чудо наметилось. Так мы к и тому и отнеслись, - рассказал Дмитрий Ревякин KM.RU. – Подрывать устоев мы не собираемся – пусть этим другие занимаются. Мы придем, создадим атмосферу доверия в зале, и просто все кайфанем. Вот и всё. Я надеюсь, что придет зритель, придет слушатель, придут, наверное, новые люди.

Я вот лично в Кремлевском дворце не был ни разу. Так что для меня это тоже будет определенное открытие, определенный опыт. Постараемся все сделать так, чтобы это запомнилось. Наш звукорежиссер Валерий Черкесов со всеми артефактами справится, я в этом не сомневаюсь. И, конечно, мы ему поможем. Будем играть четко, точно, стараться не раздражать его, чтобы он тоже кайфанул, а не только чувствовал на себе какую-то эсхатологическую ответственность».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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