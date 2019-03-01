]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Верке Сердючке могут доверить «спасти» «Евровидение»

13:04 1.03.2019
Сердючка выступит на Евровидении
Верка Сердючка. Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Участник правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова сказала, что представить страну на международном конкурсе может Верка Сердючка

Напоминаем, что настоящее имя певца— Андрей Данилко). Кольцова отметила, что для этого артист должен подать заявку до 10 марта. «Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», — добавила Кольцова.

При этом она не пояснила, как музыкант поедет на фестиваль, если 28 февраля Украина приняла решение, что в этом году не будет в нем участвовать. Это случилось после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от «Евровидения». Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka.

В связи с сложившейся ситуацией Андрей Данилко заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру. «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — сказал он. Артист уже представлял свою страну на конкурсе в 2007 году. С песней Dancing Lasha Tumbai он занял второе место.
«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. От России выступит Сергей Лазарев.
 

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2019, 17:26
Гость: да пусть

Вера выступит на Евровидении.Снова дать Украине первое место за русофобию, с песней "Раша Гудбай -2" ,главное чтоб Лазареву первое место не досталось.Дайте снова Украине,ну пожалуйста. Не хочу Евровидения в России.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.