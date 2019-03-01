Верке Сердючке могут доверить «спасти» «Евровидение»

13:04

Участник правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова сказала, что представить страну на международном конкурсе может Верка Сердючка

Напоминаем, что настоящее имя певца— Андрей Данилко). Кольцова отметила, что для этого артист должен подать заявку до 10 марта. «Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», — добавила Кольцова.

При этом она не пояснила, как музыкант поедет на фестиваль, если 28 февраля Украина приняла решение, что в этом году не будет в нем участвовать. Это случилось после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от «Евровидения». Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka.

В связи с сложившейся ситуацией Андрей Данилко заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру. «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — сказал он. Артист уже представлял свою страну на конкурсе в 2007 году. С песней Dancing Lasha Tumbai он занял второе место.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. От России выступит Сергей Лазарев.

