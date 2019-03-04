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Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет

15:07 4.03.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В возрасте 49 лет ушел из жизни вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.

Как сообщает The Sun, тело певца было обнаружено утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. О кончине артиста проинформированы его ближайшие родственники.

Причина смерти в настоящее время не называется. По словам представителя полиции, правоохранительные органы не нашли в инциденте ничего подозрительного.

Напомним, Флинт входил в состав группы с момента ее основания. Сперва он был танцором, но затем проявил себя как вокалист, спев в Firestarter, первом сингле коллектива, поднявшимся на первую позицию в чарте UK Singles Chart. В клипе на тот сингл Флинт предстал в узнаваемом ныне образе с фирменными «рожками».

Темы: Музыка в мире
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Комментарии читателей
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04.03.2019, 21:06
Гость: В 49 лет

это или бухло или наркота. Скорее второе.
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