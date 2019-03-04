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Пригожин и Валерия высказались по поводу слухов о своей эмиграции в Израиль

21:33 4.03.2019
Что сказали Валерия. Фото с софициальной страницы Вконтакте
Валерия. Фото с софициальной страницы Вконтакте
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Продюсер Иосиф Пригожин не подтвердил возникшие в СМИ слухи о том, что он и его супруга Валерия переезжают в Израиль.

В качестве причины журналисты выдвинули «неблагополучную обстановку в России». «Слов у меня нет о тех, кто эти слухи распространяет. Какие-то сволочи распространяют слухи, а мы их должны опровергать или комментировать. Ничего подобного даже близко нет. У меня в Израиле живёт мама. Я как человек еврейской национальности в принципе имею право получить паспорт Израиля, и Россия не запрещает иметь двойное гражданство. Но тем не менее у меня даже таких идей нет. Что значит «неблагополучная Россия»? Если бы я так считал — я бы не становился доверенным лицом президента. Это алогизм какой-то. Если я доверенное лицо — значит, я верю в перспективы и в будущее нашей страны. И всячески чем могу, тем и помогаю. А о слухах коротко скажу: чистая ложь и провокация, — приводит слова продюсера «Комсомольская правда».

Валерия наменнкула, что слухи – это троллинг, и в своём инстаграме на вопросы поклонников отнесла информацию о эмиграции к «новым вбросам провокаций».
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Персоны и события в мире поп-музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 05:20
Гость: Существуют два самостоятельных

слова: эмиграция и иммиграция.
Выезд из страны - это эмиграция.
Въезд в страну на ПЖ - это иммиграция.
Поэтому, "... слухов о своей "иммиграции" в Израиль, но "эмиграции" из России.
05.03.2019, 04:18
Гость: линяют Не линяют

И Что ?!
За баблом один Х.. будут подъезжать в РФ.
Там их "таланты" никому Не нужны иль ежли дюже свезет, то на потеху в кабаках..
04.03.2019, 23:26
Гость: ВВВ

А чё там тепло! И живёшь в дыре, недалеко от ямы.
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