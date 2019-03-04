Пригожин и Валерия высказались по поводу слухов о своей эмиграции в Израиль

21:33

Продюсер Иосиф Пригожин не подтвердил возникшие в СМИ слухи о том, что он и его супруга Валерия переезжают в Израиль.

В качестве причины журналисты выдвинули «неблагополучную обстановку в России». «Слов у меня нет о тех, кто эти слухи распространяет. Какие-то сволочи распространяют слухи, а мы их должны опровергать или комментировать. Ничего подобного даже близко нет. У меня в Израиле живёт мама. Я как человек еврейской национальности в принципе имею право получить паспорт Израиля, и Россия не запрещает иметь двойное гражданство. Но тем не менее у меня даже таких идей нет. Что значит «неблагополучная Россия»? Если бы я так считал — я бы не становился доверенным лицом президента. Это алогизм какой-то. Если я доверенное лицо — значит, я верю в перспективы и в будущее нашей страны. И всячески чем могу, тем и помогаю. А о слухах коротко скажу: чистая ложь и провокация, — приводит слова продюсера «Комсомольская правда».

Валерия наменнкула, что слухи – это троллинг, и в своём инстаграме на вопросы поклонников отнесла информацию о эмиграции к «новым вбросам провокаций».

