Эксцентрик Александр Песков оказался в реанимации

20:42

Музыкальному пародисту Александру Пескову сделали тяжелую операцию на поджелудочной железе.

Сейчас артист находится в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщается в инстаграме Александра Пескова.

- Была проведена сложная многочасовая операция. Состояние оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации. После стабилизации показателей пациента переведут в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии, — говорится в сообщении.

По данным СМИ Песков был госпитализирован в конце февраля 2019 года. В настоящее время шоумен постепенно идет на поправку.

