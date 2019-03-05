]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Эксцентрик Александр Песков оказался в реанимации

20:42 5.03.2019
Александр Песков в реанимации после операции
Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Музыкальному пародисту Александру Пескову сделали тяжелую операцию на поджелудочной железе.

Сейчас артист находится в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщается в инстаграме Александра Пескова.

- Была проведена сложная многочасовая операция. Состояние оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации. После стабилизации показателей пациента переведут в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии, — говорится в сообщении.

По данным СМИ Песков был госпитализирован в конце февраля 2019 года. В настоящее время шоумен постепенно идет на поправку.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Кино в России, Музыка в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.