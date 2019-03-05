Эксцентрик Александр Песков оказался в реанимации
Фото с сайта kino-teatr.ru
Музыкальному пародисту Александру Пескову сделали тяжелую операцию на поджелудочной железе.
Сейчас артист находится в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщается в инстаграме Александра Пескова.
- Была проведена сложная многочасовая операция. Состояние оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации. После стабилизации показателей пациента переведут в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии, — говорится в сообщении.
По данным СМИ Песков был госпитализирован в конце февраля 2019 года. В настоящее время шоумен постепенно идет на поправку.