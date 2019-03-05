Калинов Мост «Сезон Овец»

Исполнитель: Калинов Мост, Название: «Сезон Овец», Стиль: фолк-рок, Год: 2018

«Калинов Мост» - яркий пример почвенничества в музыки. Каждый их альбом – это не лубок, не спекуляция на русской теме, не квасной патриотизм, а медленное, вдумчивое, глубокое врастание в те земли, где волею судеб оказался Дмитрий Реявкин. Поэтому по тектонике песен из его последних альбомов можно, как по навигатору, вычислять его перемещения.

Сибирь, Камчатка и Забайкалье дышат у Ревякина вселенским вечным покоем. На другом полюсе пребывают московские песни – максимально издерганные, тревожные, гнетущие. Из таких преимущественно и состоит альбом «Cезон овец». По звучанию он во многом перекликается с вышедшей чуть позже сольной ревякинской пластинкой «Змееборец».

Отчетливее всего это прослеживается в заглавной вещи, где тревожный речитатив, насыщенный наукоообразными терминами? контрастирует с тягучим припевом, и «Рокоте рока». Впрочем, в последней ощущение столичной маеты скрашено детским хором, который одновременно немного смягчает впечатление от песни и усиливает достоверность апокалиптических ревякинских прозрений. А в «На Урал» столичная тема заявлена уже открытj: «Небо над Москвою серый студень».

Альбом похож на чашу Божьего гнева которая уже пролилась. Несмотря на обилие евангельских аллюзий в текстах (чаще всего поминается «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» - «Стезя», «Правда проста» и «Одари»), овцы здесь символизируют отнюдь не христово стадо, а всех, кто свернул в правильной тропы и угодил в уготовленное вершителями ноого порядка стойло.

Недаром на обложке альбома дезориентированные барашки растерянно разбредаются по проезжей части на фоне неоконструктивистского здания ВТБ на Лесной.

В альбоме не так уж и много моментов, которые по-настоящему умиротворяют. Точнее, их два. Акустическая баллада «Ангел Златые власы» искусствоведческий выверена. А «Всадники» - жемчужина альбома, поскольку выдержана в духе ретро, как «Дождь» «Алисы» и «Тюрьма» «Пилота». Ревякин настоящий христианин, раз всадники из «Откровения Иоанна Богослова» поданы в столь праздничных тонах.

