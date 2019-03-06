Вокалист The Prodigy перед смертью упрашивал жену вернуться

23:04

Друзья утверждают, что Каи требовала от певца продать общую недвижимость

Фронтмен The Prodigy Кит Флинт упрашивал бывшую жену Маюми Каи вернуться к нему за несколько дней до самоубийства.

Он пребывал в депрессии из-за того, что супруга ушла от него в минувшем году после 12 лет брака, сообщает РИА Новости. Друзья утверждают, что Каи требовала от певца продать общую недвижимость, а он, в свою очередь, пытался ее отговорить и умолял сохранить отношения. «Но она не передумала. <…> Это сломало Кита. Маюми не виновата, но кажется, Кит не представлял своей жизни без нее», — сказал приятель Флинта на правах анонимности.

The Prodigy должны был приехать в Россию с концертом в июле, однако после смерти Флинта все концерты были отменены.

