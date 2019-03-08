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Апина попала в «Миротворец», но не определилась с принадлежностью Крыма

02:26 8.03.2019
Апина попала в «Миротворец», но не определилась с принадлежностью Крыма
Фото с сайта kino-teatr.ru
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Алена Апина в беседе с журналисткой Жанной Немцовой призналась, что пока не определилась с принадлежностью Крыма.

Позиция певицы по вопросу территориальной целостности России оказалась, прямо скажем, обтекаемой. «С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, — конечно, он не наш, - уклончиво сказала Апина в интервью русской службе немецкого издания Deutsche Welle . – Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы это все решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему».

При этом, как ни странно, в интервью программе для той же радиостанции «Немцова. Интервью» Апина также рассказала, что ее фамилия попала на скандально известный украинский интернет-ресурс «Миротворец», куда стекаются данные о «врагах Украины».
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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08.03.2019, 08:58
Гость: Осип Могучий

И не "определяйтесь" Алина , народ Крыма уж давно определился. Пойте , пока поется. А журналюгам - показывайте , что вы немного умнее их.
08.03.2019, 07:58
Гость: Фрол

Алина, извините, но вы и так-то не очень интересны российскому зрителю...
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