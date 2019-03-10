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Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения»

11:29 10.03.2019
Сергей Лазарев © KM.RU, Михаил Попов
Сергей Лазарев © KM.RU, Михаил Попов

Сергей Лазарев опубликовал на своем канале в YouTube видеоклип на англоязычную песню Scream, с которой он будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение", который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.

Песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

"Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл", - написал Лазарев на своей странице Instagram.

Темы: Евровидение
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Комментарии читателей
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10.03.2019, 14:35
Гость: Хазарин

Что песню написать,что чек подписать.Какая разница?
10.03.2019, 14:26
Гость: Татьяна Алексеевна

Я этот клип еще вчера посмотрела. На мой взгляд - конкурсная песня. Удачи Сергею!
10.03.2019, 14:15
Гость: Бтр

Надоела вся эта голубая плесень.
Все комментарии (8)
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