Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения»

11:29

Сергей Лазарев опубликовал на своем канале в YouTube видеоклип на англоязычную песню Scream, с которой он будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение", который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.

Песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

"Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл", - написал Лазарев на своей странице Instagram.