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«Пилот», 15 марта, Vegas City Hall

22:34 11.03.2019
«Пилот», 15 марта, Vegas City Hall
Фото предоставлено организаторами концерта
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Группа «ПилОт» впервые за много лет представит полноценную акустическую программу на единственных концертах в Москве и Санкт-Петербурге!

Столичное выступление пройдёт 15 марта в Vegas City Hall, а «домашний» концерт состоится 22 марта на сцене легендарного ДК им. Ленсовета.

Из-за насыщенного гастрольного графика и регулярной студийной занятости, группа «ПилОт» несколько лет не могла приступить к подготовке акустической программы, которая уже давно зрела в её творческих планах. Но, наконец-то, долгожданный момент настал и коллектив готов анонсировать единственные концерты в этом, непривычном для себя, амплуа.

Для зрителей готовится расширенный состав музыкантов, ведь помимо участников «ПилОта», «вооружённых» неожиданными инструментами (например, контрабасом и тамбурином), для этих выступлений будут привлечены профессионалы смычковых, духовых и перкуссионных звукоизвлечений, что существенно дополнит аранжировки. Привычным песням планируется придать новое прочтение благодаря полифоническому звучанию. Лирические композиции должны зазвучать ещё интимнее и теплее, а рок-боевики запестрить неожиданными реминисценциями.

Наряду с безусловными хитами «ПилОта» в большую акустическую программу войдут также раритетные композиции из богатого наследия команды, ждавшие подходящего часа, чтобы обрести новое воплощение.

Илья Чёрт поделился секретом, что и без того внушительная unplugged-программа ещё не до конца сформирована, поскольку у каждого из участников появляются оригинальные идеи по интерпретации той или иной композиции.

Сейчас музыканты заняты разработкой нестандартных мелодических ходов в, казалось бы, хорошо знакомых произведениях. Скрупулёзно подбирается дополнительная музыкальная палитра, а также разрабатывается полноценная режиссура концертов, программа которых будет подчинена особой драматургии. Именно поэтому весенняя премьера в обеих столицах станет во всех смыслах уникальным событием в жизни команды.

Акустика группы «ПилОт» — это вовсе не «кухонные посиделки под гитару» или просто очередной квартирник, а полноценный музыкальный проект с расширенным составом исполнителей, любимыми и редкими композициями в необычных аранжировках с элементами фолка, реггей и даже блюза.

Убедиться в этом можно будет на единственных подобных концертах, которые пройдут 15 марта в московском Vegas City Hall и 22 марта в питерском ДК им. Ленсовета.

Акустическая программа предполагает особую атмосферу, для создания которой и были подобраны соответствующие концертные площадки. Но несмотря на подчёркнуто камерный формат весенних выступлений, для самых неугомонных и активных поклонников будет организована зона танцевального партера с ограниченным количеством билетов. Настоятельно рекомендуем позаботиться об их приобретении заранее!
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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