В украинском правительстве пожалели об отказе от участия в «Евровидении»

18:06

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко объявил отказ Национальной телерадиокомпании Украины (НОТУ) от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» поспешным.

По мнению политика, в стране много артистов, которые могли представить страну на конкурсе, передает РИА «Новости». «Что касается нынешнего отбора, могу сказать, что, по моему мнению, решение НОТУ о том, чтобы не посылать вообще никого - поспешное и преждевременное. В стране множество исполнителей надлежащего уровня, к которым одновременно нет вопросов со стороны общественности», - заявил 11 марта Кириленко.

Из-за выступавшей в России конкусантки «Евровидения» от Украины Maruv в этом году разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на «Евровидение». По мнению ряда политиков и экспертов, из-за требований Национальной общественной телерадиокомпании Украины о том, что представитель страны на «Евровидении». не должен иметь российского гражданства или гастролировать в РФ, ситуация стала излишне политизированной.

В конце февраля стало известно, что Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Все исполнители, которые должны были представлять страну на конкурсе, отказались от этого.

