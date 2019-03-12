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Претендентка на «Евровидение» от Украины будет болеть за Россию

14:41 12.03.2019
Претендентка на «Евровидение» от Украины будет болеть за Россию
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Несостоявшаяся участница «Евровидения-2019» от Украины певица Анна Корсун (Maruv) заявила о своей поддержке на конкурсе россиянина Сергея Лазарева.

Обоих артистов связывают тесные профессиональные отношения, сообщает РИА Новости. «Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже — у нас с ним есть классная, интересная совместная история — буду его поддерживать. Но хочется посмотреть и другие выступления, поддержать артистов, которые будут делать что-то интересное», — приводит агентство УНИАН слова певицы.

При этом Корсун подчеркнула, что больше не будет участвовать в отборах на Евровидение, потому что конкурс «пережил себя» и стал неактуален.

Maruv одержала победу в национальном отборе, однако не стала подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) из-за «кабальных условий договора». На фоне скандала, связанного с выступлениями Maruv в России, исполнительница заявила, что не хочет выступать на «Евровидении-2019» с лозунгами и превращать свое выступление в промоакции украинских политиков.

Остальные претенденты на участие в «Евровидиении» от Украины также в итоге уклонились от конкурса.
 

Темы: Евровидение, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины
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