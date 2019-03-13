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Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

10:27 13.03.2019
Юлия Началова
Фото с сайта wikipedia.org
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Медики подключили популярную певицу Юлию Началову к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее появилась информация об экстренной госпитализации артистки. Однако она сама и ее менеджмент опровергли данные сведения.

Сообщалось, что Началова была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови. 

Сейчас менеджмент певицы заявляет, что Началова находится в клинике на обследовании. 

Темы: Персоны и события в мире поп-музыки, Шоу-бизнес
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