Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Фото с сайта wikipedia.org
Медики подключили популярную певицу Юлию Началову к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Ранее появилась информация об экстренной госпитализации артистки. Однако она сама и ее менеджмент опровергли данные сведения.
Сообщалось, что Началова была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови.
Сейчас менеджмент певицы заявляет, что Началова находится в клинике на обследовании.