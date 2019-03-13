Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

10:27

Медики подключили популярную певицу Юлию Началову к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее появилась информация об экстренной госпитализации артистки. Однако она сама и ее менеджмент опровергли данные сведения.

Сообщалось, что Началова была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

Сейчас менеджмент певицы заявляет, что Началова находится в клинике на обследовании.