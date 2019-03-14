Максим Фадеев занялся продюсированием детей от двух лет

14:40

Максим Фадеев объявил об открытии детского лейбла Malfa Mini.

Продюсер уже назначил кастинг, в котором пригласил поучаствовать детей от двух до четырнадцати лет. «Нам нужны все, кто может и хочет творить: танцоры, певцы, музыканты, художники и т.д.», - написал Фадеев в инстаграме новой структуры.

Чтобы пройти кастинг, необходимо выложить свои фото или видео, в которых проявился талант ребенка. В описании необходимо указать имя, возраст и добавить хэштеги «#malfamini» или «#мальфамини». «Это будет музыка, это будет театральная постановка, это будет интереснейший… Короче, это будет просто ураган, - обещает Максим Фадеев. – Нам нужны ведущие, танцоры, певцы, музыканты, все, кто только может что-то творить. Вы нам нужны в Malfa Mini».

