С Украины могут взыскать штраф за отказ от участия в «Евровидении»

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Возможность штрафных санкций в отношении Украины за отказ участвовать в «Евровидении-2019» собираются рассматривать по окончании конкурса.

Рассказывая, собираются ли Украину штрафовать за отказ участвовать в конкурсе официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман сказал ТАСС. «ЕВС и [Израильская корпорация общественного вещания] «Кан» сосредоточили внимание на том, чтобы сделать песенный конкурс «Евровидение» этого года действительно зрелищным событием. Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события».

Официальный представитель пояснил, что такое решение будет приниматься «в консультации с Референтной группой, являющейся руководящим органом конкурса». «Тем временем, мы ожидаем, что будем приветствовать в мае в Тель-Авиве все участвующие страны», - заключил Гудман.

23 февраля украинская певица Maruv (Анна Корсун) выиграла национальный отбор на «Евровидение». После победы в конкурсе НОТУ выставила Maruv жесткие условия, включая ряд политических требований, принять которые певица отказалась. В результате организаторы отбора предложили отправиться на «Евровидение-2019» двум другим финалистам, занявшим второе и третье места. Но и они ответили отказом. Заранее заявили о нежелании ехать на конкурс и музыканты, занявшие четвертое место в финале.

НОТУ 27 февраля заявила, что отказывается в этом году направлять своего представителя на песенный конкурс. Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле.