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В Москве умерла певица Юлия Началова

20:39 16.03.2019
Юлия Началова
Фото с сайта wikipedia.org

Певица Юлия Началова скончалась в субботу вечером с больнице после проведенной операции.

О смерти 38-летней певицы сообщила ее пиар-директор Анна Исаева. "Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала она в Instagram.

В понедельник стало известно, что артистка попала в реанимацию одной из московских клиник. Отмечалось, что причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови. При этом менеджмент певицы изначально отрицал факт госпитализации. После того, как она была подключена к системе искусственной вентиляции легких, менеджмент признал факт госпитализации, однако воздерживался от комментариев.

Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких в минувшую среду. Сегодня утром сообщалось, что артистка перенесла операцию на ноге. 

Юлия Началова за свою карьеру записала несколько альбомов, снималась в кино, принимала участие в телепрограммах.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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17.03.2019, 05:10
Гость: Санитар

Опять труп в нашем ведущем федеральном медицинском центре, да здравствует коммерческая российская медицина, это еще один её успех, не дай Бог никому к нашим докторам в лапы попасть лишат не только всех денег но и жизни, обходите коммерческие клиники десятой дорогой.
17.03.2019, 04:04
Гость: Владимир

Светлая память.
Узнал сначала про госпитализацию, был уверен что выкарабкается...
Помню давнишнюю статью о том, что у Юлии как и у Долиной от природы редкий голос джазовой певицы.
Наша да и мировая индустрия шоу-бизнеса это вырожденная разрушительная среда. Причем разрушение идет обоюдное, как артистов в из погоне за красотой, молодостью, успехом; так и зрителей - культура должна делать человека лучше, а на деле...
17.03.2019, 01:07
Гость: Татьяна Алексеевна

Мало пожила. До обидного мало. И ребенок остался теперь без матери. А пела она неплохо. Спокойно так,чисто,с душой.
Царствие Небесное и вечная память.
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