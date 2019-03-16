В Москве умерла певица Юлия Началова

20:39

Певица Юлия Началова скончалась в субботу вечером с больнице после проведенной операции.

О смерти 38-летней певицы сообщила ее пиар-директор Анна Исаева. "Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала она в Instagram.

В понедельник стало известно, что артистка попала в реанимацию одной из московских клиник. Отмечалось, что причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови. При этом менеджмент певицы изначально отрицал факт госпитализации. После того, как она была подключена к системе искусственной вентиляции легких, менеджмент признал факт госпитализации, однако воздерживался от комментариев.

Певица была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких в минувшую среду. Сегодня утром сообщалось, что артистка перенесла операцию на ноге.

Юлия Началова за свою карьеру записала несколько альбомов, снималась в кино, принимала участие в телепрограммах.