Сергей Шнуров связал свое назначение в Госудуму с проявлением маразма

14:48

Идеолог группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, как на самом деле относится к своему назначению в общественный совет при комитете Госдумы России по культуре.

На вопрос журналиста канала You-Tube «Редакция» Андрея Пивоварова, является ли согласие музыканта стать членом совета признаком старости, Шнуров парировалл: «А почему бы и нет? Почему бы не поболеть в полной мере, во всей красоте старческим маразмом? Ну это же классно. Это гораздо, по-моему, естественнее, чем какой-то молодящийся ***** [умственно ограниченный человек], который ходит в шортиках в 80 лет».

Напомним, что 26 февраля Шнуров, а также митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и Эдгард Запашный стали членами общественного совета при комитете Госдумы.

