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Сергей Шнуров связал свое назначение в Госудуму с проявлением маразма

14:48 18.03.2019
Сергей Шнуров связал свое назначение в Госудуму с проявлением маразма
Концерт группы «Ленинград» в «Зеленом театре» © KM.RU, Илья Шабардин
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Идеолог группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признался, как на самом деле относится к своему назначению в общественный совет при комитете Госдумы России по культуре.

На вопрос журналиста канала You-Tube «Редакция» Андрея Пивоварова, является ли согласие музыканта стать членом совета признаком старости, Шнуров парировалл: «А почему бы и нет? Почему бы не поболеть в полной мере, во всей красоте старческим маразмом? Ну это же классно. Это гораздо, по-моему, естественнее, чем какой-то молодящийся ***** [умственно ограниченный человек], который ходит в шортиках в 80 лет».

Напомним, что 26 февраля Шнуров, а также митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и Эдгард Запашный стали членами общественного совета при комитете Госдумы.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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18.03.2019, 21:31
Гость: Так вот чего он пихнул

Ксюшу! Отрабатывает назначение.
18.03.2019, 18:44
Гость: Гость

Это смотря с какой целью "шортики" надевать. Лично я так мщу своим обидчикам. В смысле, если эти "дяденьки", считающие себя большими начальниками, сделали мне какую-нибудь гадость, то как еще я могу им отомстить лучше всего. Тогда я и одеваю мини-юбку и глубокое декольте, и в таком виде иду на прием. Могу еще сесть соответственно или немного пригнуться - вообщем чтобы неповадно было меня обижать. Нет, я не утверждаю, что я прям такая вся суперкрасавица, но я же не замуж за них собралась выходить. Поэтому в данном случае главное - сексуальность, а вот как раз с этим у меня все в порядке. Мне даже когда-то говорили, что мой талант пропал на "киевской трассе" - это самое излюбленное место наших проституток. Так что далеко не все те, кто в "шортиках" - дебилы. Скорее наоборот - дебилы как раз те, кто на все это клюет...
18.03.2019, 18:21
Гость: ВВВ

Кто в думу попал, тот - пропал!
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