Московский концерт группы Rammstein перенесен

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Концерт в Москве немецкой индустриальной металлической команды RAMMSTEIN, запланированный 29 июля 2019 года на ВТБ Арена – Центральный Стадион «Динамо», переносится на Большую Спортивную Арену «Лужники».

В ноябре 2018 года группа RAMMSTEIN анонсировала грандиозный стадионный тур. В первый день было продано более 800 000 билетов, а также объявлены дополнительные даты. Впервые в истории концертов в России организатор - концертное агентство TCI -анонсировал Sold Out стадионного шоу спустя менее чем две недели с начала продаж, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Даже спустя несколько месяцев после объявления аншлагов на российские концерты, ажиотаж вокруг предстоящих шоу не стихает. В связи с многочисленными обращениями поклонников группа RAMMSTEIN приняла решение о переносе московского шоу на самую крупную площадку страны - Большую Спортивную Арену «Лужники».

17 сентября группа RAMMSTEIN опубликовала новость на своих сайтах: «Почти готов! Оркестр и хор записываются в Минске для седьмого альбома». Практически десять лет пришлось ждать поклонникам RAMMSTEIN долгожданного альбома после предыдущей пластинки Liebe Ist Für Alle Da. Неудивительно, что анонс выхода нового альбома (запланирован на май 2019 года) распространился в мировой прессе молниеносно.

