Группа Hang Massive начнет европейский тур с России

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Группа Hang Massive, детище шведа Маркуса Йоханссона и британца Дэнни Кудда, суперзвезды «инопланетной музыки» со 100 млн просмотров на Youtube, возвращаются в России с новым альбомом Luminous Emptiness.

Более того, именно с Москвы и Петербурга стартует их большой европейский тур, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Hang Massive – не просто группа в привычном понимании, а полноценное аудиовизуальное шоу, акт приобщения к чему-то за пределами человеческого восприятия. Уникальный звук и спецэффекты во время выступления поражают: неудивительно, что из скромного дуэта, записавших пару видео в коридоре для блога на youtube, Hang Massive давно превратились в желанных гостей фестивалей, фэшн-показов и телеканалов. К работе над новыми треками привлекают гигантов поп-индустрии вроде Пола Окенфолда, а новые клипы продолжают множить миллионы просмотров.

Основной инструмент программы – ханг – необычен, загадочен и даже мистичен. Его звук напоминает о космосе, да и выглядит как «летающая тарелка». Звучание этого НЛО напомнит и арфу, и хрустальный орган, и фортепиано, и гитару, колокольчики и даже человеческий голос. Музыка Hang Massive одинаково впечатляет и узкие сегменты людей, увлекающихся всем необычным – от арт-хауса в кино до редких выставок, и массовую аудиторию телепрограмм Первого канала или же посетителей Недели высокой моды в Милане. И то же время именно Дэнни и Маркусу заказывают музыку для новых рекламных кампаний BMW и Audi, а сэмплы из композиций Hang Massive используют в танцевальных треках, становящихся мировыми хитами.

Hang Massive – музыка XXI века, и в России они не впервые: дуэт особенно любят в нашей стране еще со времен первого клипа, собравшего 36 млн просмотров. Решение начать мировой тур здесь вызвано особенной любовью Дэнни и Маркуса к нашей стране и аншлагами на выступлениях три года назад. О Hang Massive с восторгом высказываются совершенно разные российские артисты, знакомые с творчеством Дэнни и Маркуса: Нино Катамадзе, Сати Казанова, Юлия Ковальчук и многие другие.