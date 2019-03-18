Крест «Дыхание»

Исполнитель: Крест, Название: «Дыхание», Стиль: хэви-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Назвать группу «Крест» - это несомненный риск и большая ответственность. Вот и для барабанщика Владимира Костылева крест оказался не по силам. Взяв в конце 80-х отпуск в группе «Фронт», он создал собственную команду, но ее деятельность быстро сошла на нет. Возрожден «Крест» был лишь спустя 20 лет – как супергруппа с участием музыкантов классического состава «Скорой помощи». Записав в 2010-м единственный альбом «Дыхание», коллектив распался вновь и уже, похоже навсегда.

Понятие «Крест» настолько внушительно и всеобъемлюще, что автоматически служит фильтром для избираемых музыкантами тем. В альбоме есть несколько песен о Боге, сделанных на довольно качественном уровне: «Последний билет», «Фридом», «Капля росы» и «Крест». Прямолинейный суховатый хэви, суровый вокал а ля Сергей Скачков и патетичные фразы, типа «ценою жизни держали ответ» служат органичным обрамлением для подобного рода композиций. Что интересно, даже когда «Крест» поет о любви («Для тебя»), это все равно делается с такими волевыми интонациями, будто обращение вновь идет не к земной женщине, а к высшим силам.

Излишняя серьезность и идейная размытость роднит «Крест» с группами второго эшелона из 80-х. По большому счету, команда так и не смогла преодолеть инерцию того времени, в котором была изначально создана, так что с трудом верится, что альбом был записан лишь в 80-х, а не намного раньше. Верность наработанным штампам особенно ощутима в наивной песне «Питер», которая совершенно не передает атмосферу Северной столицы. Стремительный её темп совершенно не передает размеренной питерской атмосферы, кособокие фразы, типа «вот стадион мой родной и здесь Зенит дорогой» наверняка вызовут рвотные позывы у ревнителей «парадных» и «поребриков», но сильнее всего обескураживает… кода из «Подмосковных вечеров»!

К финалу альбома музыканты все же берутся за ум и выдают на гора две качественные песни – «Суета сует» и «Я здесь» (последняя вообще имеет вихреобразный почти трэшевый проигрыш). Однако все равно «Дыхание» получилось прерывистым и слабым, поэтому может рассматриваться исключительно как позиция в коллекциях завзятых меломанов.