Гарик Сукачев (акустика + электричество), 25 и 27 марта, «16 Тонн»

23:41

25 и 27 марта Гарик Сукачёв сыграет два уникальных концерта с разными программами

Клуб «16 Тонн» отлично подходит как для камерного акустического сета, так и для мощного электрического выступления.

25 марта вас ждут акустические версии любимых песен — звучание не уступит по энергетике лучшим концертам легендарного музыканта на крупнейших площадках. А 27 марта вы услышите совершенно другую программу уже в электричестве — на сцене «16 Тонн» можно будет увидеть настоящее шоу в лучших традициях драйвовых концертов Гарика Сукачёва.

На обоих концертах вы услышите все свои самые любимые песни — хиты времён «Бригады С», «Неприкасаемых», и даже совсем новые композиции. Недавно Гарик Сукачёв представил свой новый трек «Мама, прощай», который войдёт в его будущий альбом. Оказаться рядом с любимым музыкантом в уютном клубе «16 Тонн» и вместе с ним спеть легендарные песни — отличный повод побывать сразу на обоих концертах.

