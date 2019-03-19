Андрей Губин отказался от музыкальной карьеры и переехал в Таиланд

14:43

Запланированное возвращение Андрея Губина на сцену так и не состоялось.

Осенью певец проанонсировал возобновление своей певческой карьеры и вместе с продюсером Тарасом Ващишиным засел в студии и начал трудиться над новыми треками. Однако результатов это не принесло. «Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует, — рассказывает «СтарХиту» Тарас. — После того как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь. Что касается круглой даты, не уверен, задумывается ли Губин о таких вещах и высчитывает, сколько лет исполнится».

В Таиланд Губин перебрался несколько месяцев назад. «Почти все время певец проводил в компании своей девушки, — поделился турист Игорь, отдыхавший по соседству. — Симпатичная, стройная блондинка, моложе его, познакомились в Уфе. Правда, жили ребята в разных отелях. Она — в одном с нами, а Андрей постоянно менял локации, но каждое утро приезжал к возлюбленной на велосипеде. Иногда вместе устраивали пробежки вдоль океана. Рассказал, как в Тае попал в аварию на байке, когда колесил по провинциям. Поделился, что больше всего нравится район Краби, — мол, народу меньше. Кстати, нормальный мужик, никаких психических отклонений не заметил».

Напомним, что у Андрея Губина заболевание неврологического характера. «На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается», — говорил Губин.

