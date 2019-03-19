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«Адаптация» посвятила прощальный альбом Оруэллу

00:08 19.03.2019
«Адаптация» посвятила прощальный альбом Оруэллу
Фрагмент обложки диска. Предоставлено группой
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Последний в истории актюбинской группы «Адаптация» альбом «Оруэлл» вышел на дисках 18 марта.

Пластинка содержит 9 песен, одна из которых – кавер на «Мертвый сезон» «Гражданской Обороны». Альбом посвящается памяти футуролога Жака Фреско.

«Оруэлл» — это депрессивный некролог светлому будущему, после прослушивания которого хочется закрыть глаза и не просыпаться. Напористый грязный и громкий звук умножается на беспробудный крик в пустоту — так создаются страшные, но важные русскоязычные альбомы. «Буду предельно искренним. Массы всегда за фюрера», — утверждает Ермен Анти и вбивает последний гвоздь в крышку.

Сейчас «Адаптация» находится в прощальном туре, в рамках котрого представляет новый альбом. Апогеями станут концерты в Москве (клуб «Театръ» 26 апреля) и в Питере (ACTION CLUB 27 апреля)
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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